Die 15-jährige Rebecca bleibt verschwunden. Der Fall bewegt und berührt die Menschen in ganz Deutschland. Die ermittelnde Mordkommission hat den Schwager mittlerweile als Hauptverdächtigen ausgemacht – und zum wiederholten Mal festgenommen. Dennoch schwinden die Hoffnungen Rebecca lebend zu finden. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass die Schülerin getötet wurde.

Für die Fernsehsendung „ Aktenzeichen XY“ Grund genug, sich mit dem Fall am Mittwochabend zu beschäftigen.

Der Chefermittler wird ins ZDF-Studio kommen und Fragen an die Zuschauer richten. Natürlich in der Hoffnung der Aufklärung des Falls ein Stück näher zu kommen.

Aktenzeichen XY : Rudi Cerne gibt Rebecca nicht auf

Auch „Aktenzeichen-XY“-Moderator Rudi Cerne zeigt sich in einem Interview mit „ Focus Online“ fasziniert von den Geschehnissen. „Obwohl die Aufmerksamkeit bei diesem Fall so enorm ist, ist er noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittler scheinen mit den herkömmlichen Ermittlungsmethoden nicht schnell genug vorwärts zu kommen.“

Familie hält zu Schwager Rebeccas Mutter hält Spurenfunde für „logisch“

Aufgegeben hat er die 15-Jährige allerdings noch nicht: „Solange noch keine Leiche gefunden ist, habe auch ich immer noch Hoffnung.“ Cerne verweist im Gespräch mit dem Nachritenportal auf vergangene Fälle. Seine Sendung hätte bereits mehrfach entscheidende Hinweise zur Aufklärung von Verbrechen liefern können.

Über was wird der Chefermittler sprechen?

Der Moderator prognostiziert, dass der Chefermittler vor allem Fragen zur Fahrt des Schwagers in Richtung Frankfurt/Oder stellen wird. Der 27-Jährige soll am Tag von Rebeccas Verschwinden in einem himbeerroten Renault Twingo mit einem Berliner Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Ein automatisches Kennzeichenerfassungssystem hatte das Auto zweimal registriert.

Die Mordkommission hält diese Spur für so relevant, dass sie am Mittwoch nicht nur Fotos des Renault Twingo veröffentlichte, sondern auch drei Fotos des verdächtigen Schwagers ins Internet stellte, obwohl der Mann in Untersuchungshaft sitzt.

Bei der Suche nach der vermissten Rebecca bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe. In diesem Zusammenhang veröffentlichten Polizei und Staatsanwaltschaft auch Fotos des verdächtigen Schwagers.

Im Kofferraum des Wagens entdeckten Ermittler zudem Haare des Mädchens. Darüber hinaus wurden Faserspuren einer Decke entdeckt, mit der Rebecca unterwegs gewesen sein soll.

Rudi Cerne leidet mit Angehörigen

Cerne macht sich vor allem Gedanken um die Familie: „Wenn man mitbekommt, wie Angehörige unter der Ungewissheit leiden, dann lässt einen so ein Fall nicht mehr los. Daher hoffe ich sehr, dass die Ermittler auch im Fall Rebecca schnell vorankommen.“

Hinweis: Die Sendung „ Aktenzeichen XY“ wird am 06.03.2019 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

