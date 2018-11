Hannover

Für viele Menschen gehört das gemeinsame Fernsehen zu den festen Traditionen der Weihnachtsfeiertage. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Der kleine Lord“ oder „Kevin Allein zu Haus“ - neben diesen und weiteren beliebten Weihnachtsklassikern gibt es dieses Jahr auch wieder viel Musikalisches und große Blockbuster im Programm. Wir haben die Highlights im Free-TV, auf Netflix und auf Sky für Sie herausgesucht.

Weihnachten 2018: Märchen und Sissi im Ersten

Das Erste strahlt an Weihnachten traditionell Märchen aus. Auch dieses Jahr stehen allein an Heiligabend sechs Märchenfilme im Programm. Zwölf sind es über die Feiertage verteilt. Besondere Highlights sind wie immer „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und die Märchenreihe „Sechs auf einen Streich“. Doch auch andere Weihnachtsklassiker wie „Sissi“, „Der kleine Lord“ und „Die Feuerzangenbowle“ werden im Ersten gezeigt.

Die TV-Highlights im Ersten

• 24. Dezember, 10.25 Uhr: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Märchenfilm)

• 24. Dezember, 20.15 Uhr: Sissi (Spielfilm)

• 24. Dezember, 21.55 Uhr: Die Feuerzangenbowle (Spielfilm)

• 25. Dezember, 17.35 Uhr: Sissi, die junge Kaiserin (Spielfilm)

• 25. Dezember, 20.10 Uhr: Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten

• 26. Dezember, 9.30 Uhr: Der kleine Lord (Fernsehfilm)

• 26. Dezember, 17.30 Uhr: Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin (Spielfilm)

Weihnachten 2018: „Die Helene Fischer Show“ im ZDF

Auch im ZDF werden an Weihnachten Märchen ausgestrahlt. Darüber hinaus stehen Familienfilme und Musik auf dem Festprogramm 2018. Besonderes Highlight ist, wie schon in den letzten Jahren, die große Helene Fischer Show, die am ersten Weihnachtstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Die opulent-inszenierte Musikshow wartet mit einem großen Staraufgebot auf und bietet Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm.

Die TV-Highlights im ZDF

• 24. Dezember, 11.55 Uhr: Pippi Langstrumpf (Jugendfilm)

• 24. Dezember, 19.15 Uhr: Weihnachten in Bethlehem (Konzert)

• 24. Dezember, 22.30 Uhr: Notting Hill (Liebesfilm)

• 25. Dezember, 12 Uhr: Urbi et Orbi (Weihnachtssegen des Papstes aus Rom)

• 25. Dezember, 19.08 Uhr: Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten

• 25. Dezember, 20.15 Uhr: Die Helene Fischer-Show (Musikshow)

• 26. Dezember, 12.05 Uhr: Michel muss mehr Männchen machen (Familienfilm)

• 26. Dezember, 19.15 Uhr: Album 2018 - Bilder eines Jahres (Jahresrückblick)

Das läuft bei den Dritten an Weihnachten

Auch bei den Dritten Programmen setzt man auf Tradition. Neben einigen Weihnachtsklassikern werden vor allem regionale Specials und Reportagen gezeigt. Immer auch beliebt an Weihnachten: Don Camillo und Peppone. hr, BR und WDR zeigen die beliebten Filme gleich elfmal.

Die TV-Highlights der Dritten

• 24. Dezember, 15.30 Uhr, NDR: Rudis Tagesschau Extra (Comedy)

• 24. Dezember, 18.05 Uhr, NDR: Loriot - Weihnachten bei Hoppenstedts (Fernsehfilm)

• 24. Dezember, 20.15 Uhr, rbb: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

• 25. Dezember, 8.50 Uhr, NDR: Till Eulenspiegel (Fernsehfilm)

• 25. Dezember, 12.45 Uhr, BR: Don Camillo und Peppone (Spielfilm)

• 26. Dezember, 10.30 Uhr, NDR: Das fliegende Klassenzimmer (Spielfilm)

• 26. Dezember, 18 Uhr, WDR: Der großer NRW-Jahresrückblick

Weihnachten 2018: Ganz viel Zirkus auf Arte

Auf Arte steht an Weihnachten ein bunter Mix aus Kultur, Dokumentationen und Spielfilmen im Programm. Heiligabend wird mit dem Weihnachtskonzert der Sixtinischen Kapelle eingeläutet. Am Ersten Weihnachtstag folgen das alljährliche „Christmas in Vienna“ und „Sinn und Sinnlichkeit“ von Ang Lee. Am Zweiten Weihnachtstag wird es akrobatisch - dann dreht sich alles um den Zirkus.

Die TV-Highlights auf Arte

• 24. Dezember, 18.35 Uhr: Weihnachten in der Sixtinischen Kapelle (Konzert)

• 24. Dezember, 20.15 Uhr: Sayonara (Spielfilm)

• 24. Dezember, 0 Uhr: Schwanensee (Ballett)

• 25. Dezember, 13.50 Uhr: Sinn und Sinnlichkeit (Spielfilm)

• 25. Dezember, 18 Uhr: Christmas in Vienna - Galakonzert im Wiener Konzerthaus (Konzert)

• 26. Dezember, 20.15 Uhr: 39. Weltfestival des Zirkus von Morgen (Zirkusshow)

• 26. Dezember, 21.45 Uhr: Cirque du Soleil: Kurios - Cabinet of Curiosities (Zirkusshow)

Spielfilme und Don Camillo auf 3sat an Weihnachten

Eine Mischung aus Dokumentationen, Reportagen, Konzerten und Spielfilmen bietet auch 3sat über die Feiertage an. Wer sich vor dem neuen Weihnachtskonzert des Wiener Radio-Symphonieorchesters am 25. Dezember auf Arte erst noch in Stimmung bringen möchte, kann vorab schon einmal das Vorjahreskonzert auf 3sat genießen. Abgesehen davon werden auch bei 3sat gleich mehrere Filme von Don Camillo und Peppone gezeigt.

Die TV-Highlights auf 3sat

• 24. Dezember, 22.20 Uhr: Christmas in Vienna 2017 (Konzert)

• 24. Dezember, 23.50 Uhr: Hochwürden Don Camillo (Spielfilm)

• 25. Dezember, 14 Uhr: Weihnachts-Männer (Spielfilm)

• 25. Dezember, 23.30 Uhr: Family Man - Eine himmliche Entscheidung (Spielfilm)

• 26. Dezember, 14.30 Uhr: Der Weihnachtshund (Fernsehfilm)

• 26. Dezember, 20.15 Uhr: Harry und Sally (Spielfilm)

Weihnachten 2018: Die Highlights der RTL-Sender und Vox

Das Programm wurde noch nicht bekanntgegeben.

Weihnachten 2018: Die Highlights auf ProSieben, Sat.1 und Kabel eins

Das Programm wurde noch nicht bekanntgegeben.

Das zeigt Netflix an Weihnachten 2018

Auch Netflix schmückt sein Programm passend zur Jahreszeit mit Weihnachtsfilmen und -serien. Regisseur und Drehbuchautor Chris Columbus („Harry Potter“, „Kevin - Allein zu Haus“) ist gleich mehrfach vertreten, allerdings ohne Harry Potter. Fans des Zauberlehrlings müssen sich auf Netflix stattdessen mit dem ersten Teil von „Phantastische Tierwesen“ begnügen. Zusätzlich zeigt der Streaming-Dienst die „Chroniken von Narnia“ und den dritten Teil der „Hobbit“-Trilogie. Doch natürlich bietet Netflix auch den Anti-Weihnachtsfilmen eine Plattform. Der beliebteste unter ihnen, „Stirb langsam“ ist sogar mit allen fünf Teilen vertreten.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Natürlich kommt auch Netflix nicht umhin, den Weihnachtsklassiker zu zeigen. Wer es tatsächlich nicht schaffen sollte, „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Free-TV zu schauen, kann also beruhigt sein.

Kevin - Allein zu Haus

Immer wieder beliebt und deshalb im Dreierpack auf Netflix: „Home Alone“ 1, 2 und 3. Vor allem der erste Teil und „Kevin - Allein in New York“ werden an Weihnachten immer wieder gerne geschaut.

The Christmas Chronicles

Mit „The Christmas Chronicles“ meldet sich ein gefragter Regisseur von weihnachtlichen Filmen zurück. Chris Columbus hat auch schon bei Home Alone und „Harry Potter“-Regie geführt. Zu „Verrückte Weihnachten“, die Komödie mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis, ebenfalls auf Netflix zu sehen, steuerte er das Drehbuch bei.

Weitere Highlights auf Netflix:

• Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere

• Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

• Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte

• Verrückte Weihnachten

• Das Wunder von Manhattan

• A Very Murray Christmas

• Stirb langsam 1 - 5

Sky zeigt Harry Potter bis Silvester

Und was ist mit Harry Potter? Unter den vielen Weihnachtsfilmen, die das Fernseh- und Streamingprogramm über die Feiertage befüllen, nehmen die „Harry Potter“-Filme eine besondere Stellung ein. Bislang gibt es aber nur einen Sendetermin im Free-TV. Und der fällt auch noch in die Vorweihnachtszeit. Sat.1 zeigt „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2“ am Samstag, den 8. Dezember. Das ist definitiv zu wenig für einen Film-Marathon, der Sky-Abonnenten wiederum gegönnt ist. Auf Sky Cinema Family laufen ab dem 23. Dezember zunächst einer und ab Heiligabend jeden Tag zwei Filme - am Nachmittag die Wiederholung des Vortages und um 20.15 Uhr der jeweils nächste Teil. So wird die Harry Potter-Versorgung bis zum Jahresende sichergestellt.

Wer überträgt die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten?

Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten wird jedes Jahr von verschiedenen Sendern am Abend des ersten Weihnachtstages ausgestrahlt. 2018 zeigen folgende Sender die vorab aufgezeichnete Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier:

• ZDF: 25. Dezember, 19.08 Uhr

• ARD, hr, phoenix, tagesschau24: 25. Dezember, 20.10 Uhr

Der Bayerische Rundfunk (BR) zeigt die Weihnachtsansprache der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am zweiten Weihnachtstag um 18.40 Uhr.

Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten wird seit 1970 im Fernsehen am ersten Weihnachtstag ausgestrahlt. Quelle: harmbengen@harmbengen.de

Übrigens: Bis 1969 war es Sache des Bundeskanzlers die Weihnachtsansprache zu halten. Der Bundespräsident wurde stattdessen mit der Neujahrsansprache betraut. Seit 1970 sind die Rollen vertauscht. Auch dieses Jahr wird die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin am Silvesterabend auf mehreren Sendern ausgestrahlt.

Redaktioneller Hinweis: Bei der Auflistung handelt es sich um eine Zusammenstellung frei gewählter Programm-Highlights. Die Auswahl erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch stellt sie eine Programmempfehlung dar. Änderungen im Programm sind möglich.

