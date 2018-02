„Frankfurter Rundschau“ und „Neue Presse“ verkauft

Der Muenchner Verleger Dirk Ippen uebernimmt die "Frankfurter Rundschau" und die "Frankfurter Neue Presse" (Foto der Ausgaben von Freitag, 09.02.18). Die Fazit-Stiftung als Mehrheitseigner der beiden Zeitungen und die Zeitungsholding Hessen (ZHH), deren Eigentuemer mehrheitlich die Ippen Mediengruppe ist, haben sich ueber den Verkauf an die ZHH verstaendigt, wie die Fazit-Stiftung am Freitag (09.02.18) in Frankfurt am Main mitteilte. Die Stiftung gibt die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) heraus. (Siehe epd-Meldung vom 09.02.18)



Quelle: epd