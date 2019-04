Hannover

Thomas Hayo ist zurück. In der zehnten Folge von Heidi Klums Modelshow „Germany’s next Topmodel“ stand der Creative Director, den „ GNTM“-Fans bereits aus früheren Staffeln kennen, den Kandidatinnen beratend zur Seite – auch, um ihnen zum Einzug in die Top Ten zu verhelfen.

Hayo überrascht mit One-Shot-Werbespot

„Wir werden einen Werbespot drehen, der auf dieser legendären Tanzszene basiert und in dem die Mädchen in die Rolle von John Travolta schlüpfen werden“, kündigte er am Donnerstag an. Eine ausgiebige Trainingseinheit soll die Kandidatinnen fit für die Tanzfläche machen. Doch der Auftritt im 70er-Look soll nicht die einzige Herausforderung dieser Sendung werden. Der Werbespot wurde als One-Shot gedreht – die Choreographie der Topmodel-Anwärterinnen musste also perfekt sitzen.

Der Einzug in Heidis Top Ten

Und Heidi? Die hatte für ihre „Mädels“ auch einiges vorbereitet. „Diese Woche geht es um alles – meine Mädchen kämpfen um den Einzug in die Top Ten“, sagte Heidi Klum in der Show, „und dafür habe ich mir eine ganz besondere Entscheidung überlegt: Sie laufen in ausgefallenen, von David Bowie inspirierten Outfits auf einer überdimensional großen Schallplatte.“ Doch wer konnte nach Spot und Scheibe überzeugen und in Heidis Top Ten schreiten? „Jetzt wird der Kampf um den Titel ’Germany’s next Topmodel’ noch härter!“, verspricht Modelmutter Heidi Klum am Ende der Sendung.

Das sind die letzen zehn Nachwuchsmodels:

Zur Galerie Der Einzug ins Finale naht. In der zehnten Folge mussten sich die Nachwuchsmodels unter anderem auf einer überdimensionalen Drehscheibe beweisen. Diese zehn haben dabei eine besonders gute Figur gemacht.

Hier lesen Sie mehr:

Steht die Gewinnerin längst fest?

„Guck mal, die isst was!“

Von RND