Aufregung um „ Germany’s Next Topmodel“: Bei den Dreharbeiten soll ein Streit eskaliert sein, so dass es zu einem körperlichen Übergriff kam. Laut Pro7 dauerte der Vorfall nur wenige Sekunden. „Nach einem verbalen Streit gab es einen körperlichen Übergriff der Kandidatin Jasmin auf die Kandidatin Lena. Nach drei Sekunden wurde Lena geholfen, nach 5,5 Sekunden hatte die Aufnahmeleiterin die Situation unter Kontrolle“, zitiert der Branchendienst „Meedia“ den Sender.

Der Anwalt von Lena will Medienberichten zufolge dennoch ein Sendeverbot der Szenen erwirken und Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung erstatten.

Heidi Klum : „Echt traurig“

„Echt traurig, was hier passiert ist heute“, sagt Heidi Klum in einem Teaser-Video zur siebten Folge der 14. Staffel, die an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr auf Pro7 zu sehen ist.

Und weiter: „Deshalb beenden wir das Ganze jetzt.“ Ob sie die Auseinandersetzung zwischen Jasmin und Lena mit diesen Worten meint, das verrät der Teaser nicht. Doch begeistert dürfte die auf Disziplin pochende Modelmama von dem Zwischenfall nicht sein.

Jasmin hatte in ihrer Instagram-Story erklärt, dass sie Lena eine „geklatscht habe“. Ihr Verhalten betitelte sie als „Respektschelle“. Die Story ist inzwischen aber nicht mehr abrufbar.

Von RND