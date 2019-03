Westeros

Nachschub für Fans der erfolgreichen Fantasyserie„ Game of Thrones“: Der Sender HBO hat am Dienstag einen ersten vollständigen Trailer zur finalen Staffel 8 veröffentlicht. Das Video zeigt einen Ausblick auf die Ereignisse der letzten Folgen.

„ Game of Thrones “: Das verrät uns der Trailer zu Staffel 8

Der Trailer zeigt unter anderem die Hauptcharaktere Cersei Lannister ( Lena Headey), Tyrion Lannister ( Peter Dinklage), Sansa Stark ( Sophie Turner), Jon Snow ( Kit Harrington) und Daenerys Targaryen ( Emilia Clarke). In der Einstiegsszene wird Arya Stark ( Maisie Williams) von einem dunklen Schatten verfolgt: „Ich kenne den Tod. Er hat viele Gesichter“, ertönt die Stimme der Königstochter aus dem Off. Eine Anspielung auf ihre Zeit bei den „Faceless Men“, den Männern ohne Gesichter.

Weiße Wanderer und Drachen ziehen in die finale Schlacht

Natürlich dürfen auch die verbliebenen zwei Drachen, mit denen Jon und Daenerys in die Winterschlacht ziehen, nicht fehlen. Denn die Ankunft der Weißen Wanderer, der Bedrohung jenseits der Mauer, steht kurz bevor. Ihr erstes Ziel dürfte Winterfell, die Festung der Familie Stark im Norden von Westeros sein.

Die finale Schlacht um Westeros dürfte einen Großteil der Sendezeit der letzten Staffel einnehmen. Allein die Filmarbeiten daran dauerten 55 Drehtage.

Das größte Geheimnis der ganzen Serie wird der Trailer natürlich noch nicht verraten: Wer wird am Ende auf dem Eisernen Thron sitzen? Und wird es überhaupt noch einen Thron geben? Die Untoten-Armee der Weißen Wanderer marschiert aktuell nämlich in die Sieben Königslande ein und droht, alles mit Schnee und Eis zu überziehen.

„ Game of Thrones “ Staffel 8: Start und Sendetermine

Erst vor Kurzem hatte HBO bereits erste Fotos zur 8. Staffel veröffentlicht. Die letzte Staffel startet nach langer Wartezeit im April 2019. Die erste Folge der wird in der Nacht vom 14. auf den 15. April auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q ausgestrahlt. HBO und Sky werden den Auftakt zeitgleich um 3 Uhr morgens deutscher Zeit zeigen. Die erste Wiederholung läuft am 15. April um 20.15 Uhr. Die neue Staffel besteht aus insgesamt sechs Episoden.

Hier alle Folgen und Ausstrahlungstermine im Überblick:

Staffel 8, Folge 1: In der Nacht vom 14. auf den 15. April 2019 um 3 Uhr.

Staffel 8, Folge 2: In der Nacht vom 21. auf den 22. April 2019 um 3 Uhr

Staffel 8, Folge 3: In der Nacht vom 29. auf den 30. April 2019 um 3 Uhr

Staffel 8, Folge 4: In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 2019 um 3 Uhr

Staffel 8, Folge 5: In der Nacht vom 12. auf den 13. Mai 2019 um 3 Uhr

Staffel 8, Folge 6: In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 2019 um 3 Uhr

Von RND/mkr