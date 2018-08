HBO-Trailer: Erste Bilder aus der neuen „Game of Thrones“-Staffel

Medien Serien-Saison 2019 - HBO-Trailer: Erste Bilder aus der neuen „Game of Thrones“-Staffel Wie sieht die Staffel 8 von Game of Thrones aus? Einen ersten Einblick gibt ein Vorschau-Trailer des Senders HBO – dort werden auch kleine Ausschnitte aus „Big Little Lies“ und „True Detective“ gezeigt.

Welche Rolle spielt Königin Cersei (Lena Headey) in der achten Staffel von „Game of Thrones“? Dieses Bild zeigt sie in einer früheren Folge der Serie. Quelle: HBO / AP