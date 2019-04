Hannover

Wenn sich eine mit der ZDF-Serie „ Traumschiff“ auskennt, dann sie: Heide Keller (77) war von 1981 bis 2018 als Schauspielerin an Bord – erst als Hostess, später als Chefhostess Beatrice von Ledebur. So ist es kein Wunder, dass sie auch zu den neuen Veränderungen – unter anderem Florian Silbereisen als Kapitän und Sarah Lombardi und Joko Winterscheidt in Gastrollen an Bord – eine Meinung hat.

„Auf das , Traumschiff’ konnten sich die Menschen immer verlassen. Ich glaube nicht, dass alles, was anders wird, auch automatisch besser ist“, sagt sie gegenüber der „Gala“. Subtile Kritik? Eher ziemlich direkt: „Es ist mir ein Rätsel, dass man Schauspieler, die sich einen Namen erarbeitet haben, nicht mehr bevorzugt, sondern sich nun der Prominenz der Yellow Press bedient.“

Ganz konkret nimmt sie damit Bezug auf das Ex-„ DSDS“-Sternchen: „ Sarah Lombardi? Die kenne ich überhaupt nicht. Mich interessiert auch nicht, wer das ist. Ich höre es nur und finde es verwunderlich.“

Heide Keller nennt Florian Silbereisen als „ Traumschiff “-Kapitän „Fehlbesetzung“

Schon als Florian Silbereisen als neuer Kapitän besetzt wurde, hatte Keller daran Kritik geübt: Sie bezeichnete ihn damals als „Fehlbesetzung“. Sie warf ihm nun in der „Gala“ indirekt vor, keine Kompetenz auszustrahlen, sagte aber gleichzeitig gegenüber der Zeitschrift, dass das keine Beleidigung sei.

Sie könne sich vorstellen, dass die „ Traumschiff“-Macher ein neues Publikum erschließen wollten, sagt Keller der „Gala“. „Ich hätte mir gewünscht, dass man mit dem Erbe von Wolfgang Rademann klüger und liebevoller umgegangen wäre.“ Die Krone setzt sie ihrer Kritik auf, indem sie auf die „Gala“-Frage, ob sie sich die neuen Folgen ansehen werde, sagt: „Ich glaube nicht. Es gibt Dinge, die will ich einfach nicht sehen.“

Von RND/hsc