Diese Polizistin hat’s in sich: Die Schauspielerin Cornelia Winkler spielt die neue Dresdner Kommissarin Leonie Winkler, die forsch zur Sache geht und sich schon bald mit ihrer Kollegin Horniak in der Wolle hat. In einem enorm aufregenden „Tatort“ mit einem exquisit finsteren Serienkiller.