Christiane Paul ist die Neue im Kiel-Tatort

Kiel. Am „Tatort“ fasziniert sie die Bereitschaft der Macher zum Experiment. Auch Christiane Pauls erster „Tatort“ gehört zu den Ungewöhnlicheren der Reihe. Paul bezeichnet ihn im Interview als „poetische Tour“. Nun spielte sie das erste Mal in einem Tatort mit (Sonntag, 25. Februar, 20.15 Uhr, ARD). Man darf gespannt sein.

Sie sind keine ausgewiesene Serien-Schauspielerin. Wenn Sie in einer Folge im Fernsehen auftauchen, dann ist das ein Qualitätsmerkmal für den Film. Was hat Sie dazu bewogen, bei diesem „Tatort“ mitzumachen?

Der „Tatort“ ist das Aushängeschild des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, und die Borowski-Folgen mit Axel Milberg sind meist besonders anspruchsvoll. Und hier haben mir speziell auch das Drehbuch und die Rolle sehr gefallen. Zudem habe ich mit Regisseur Sven Bohse zuvor den Krimi „Ostfriesenkiller“ gedreht, das verbindet, ich schätze ihn sehr.

Die Geschichte, die Bohse und seine Drehbuchautoren Peter Bender und Ben Braeunlich erzählen, ist unkonventionell und nicht linear. Ist da nicht etwas viel Kunstwollen im Spiel?

Stört Sie das?

Man muss die Handlung schon sehr aufmerksam verfolgen, um die verschiedenen Zeitebenen und Orte nicht aus dem Blick zu verlieren.

Kann sein, dass das eine Gradwanderung ist. Auch wenn das Publikum vom „Tatort“ seinen normalen Sonntagabendkrimi erwartet, haben die Macher oft den Mut, Experimente zu wagen, verwegener zu erzählen, nicht unbedingt streng linear. Unser Film ist dafür ein sicher auch ein Beispiel. Wir erleben einen Kommissar, der bei seinem Einsatz auf der Insel Suunholt den Boden unter den Füßen verliert. Der Mann, der sonst sein Leben im Griff zu haben scheint, lässt in der Konfrontation mit meiner Figur, der Freundin des Mordopfers, alle Sicherheit vermissen.

Und wir Zuschauer dürfen sogar an seinen Träumen teilhaben...

Ja, ich finde es schön und spannend, wenn assoziativ erzählt wird, wenn der Film einen auf eine Reise schickt und sich die Verhältnisse erst langsam klären. Eine poetische Tour. Schade ist, dass es solche Experimente außerhalb des „Tatortes“ im deutschen Fernsehen nicht so oft gibt.

Das Eiland Suunholt scheint eine Welt für sich zu sein, auf der die Gesetze des Festlandes nicht mehr gelten.

Ganz genau.

Kann deshalb auch der Mann, der in Kiel als Bauamtsleiter wegen Korruption in Verruf geraten ist – das Mordopfer –, auf der Insel ein guter Mensch und Liebhaber sein?

Ich denke, ja. Vielleicht entspricht das der jetzt aktuellen, komplexen, unkonventionellen Form des Erzählens, die wir sonst nur von Netflix-Serien kennen. Da ist alles möglich, und die Zuschauer lassen sich wie Süchtige hineinziehen.

Schauen Sie solche Serien an?

Ja, das tue ich tatsächlich – „House of Cards“, „Borgen“, „Game of Thrones“ oder „Stranger Things“ und viele mehr habe ich natürlich gesehen. Aber manchmal nur die 1. Staffel, weil es doch etwas anderes ist, als wenn man abgeschlossene Filme sieht. Nach dem vielen Serienschauen fühle ich mich hin und wieder leer und greife dann lieber auf den guten, alten Kinofilm zurück.

Zurück zur „Tatort“-Folge „Borowski und das Land zwischen den Meeren“. Da müssen Sie mir bei der Entschlüsselung der ersten Szene helfen: Ihre Figur, die Inselbewohnerin Famke Oejen, entsteigt der Nordsee und rezitiert flüsternd ein paar Zeilen aus Theodor Storms Novelle „Eine Halligfahrt“. Was will uns das Drehbuch damit sagen?

Das weist auf die Mystik des Ortes hin. In Storms Novelle spielt die Stadt Rungholt eine Rolle, die untergegangen ist, weil sich die Bewohner versündigt haben. Borowski hört die Sätze mit meiner Stimme – diese Famke Oejen hat sich bereits wie eine Sirene in seinem Kopf eingenistet.

Diese Frau ist ein einziges Geheimnis, sie lebt auf einer Rasierklinge. Solche Figuren sind nicht unbedingt Ihre Spezialität. Stimmen Sie zu?

Kann schon sein. Als Regisseur Sven Bohse mir vor einem Jahr das Buch schickte, hat mich gefreut, dass er mir diese Rolle zutraute. Für mich war diese Figur, die für ihre Umwelt kaum zu fassen ist, in diesem Moment genau die richtige, eben weil sie sich von früheren so stark unterscheidet. Die Vorbereitung war daher auch nicht so leicht und eher ungewöhnlich.

Was haben Sie unternommen?

Ich habe vor allem versucht, mich körperlich der Figur anzunähern. Und ich habe eine Freundin konsultiert, die Psychiaterin ist und mit Menschen zu tun hat, die Bindungsprobleme haben. Das hat diese Famke Oejen ja auch.

Sie haben bisher vor allem für den heimischen Fernseh- und Kinomarkt gearbeitet. Für Ihre Rolle einer Richterin und alleinerziehenden Mutter im Terror-Thriller „Unterm Radar“ haben Sie 2016 den International Emmy Award als Beste Darstellerin bekommen. Hat Ihnen diese Auszeichnung die globale Filmwelt geöffnet?

Es geht alles sehr, sehr kontinuierlich weiter. Und das ist schön. Meine Arbeit wird nun vielleicht aufmerksamer verfolgt. Ich hatte aber schon vor der Emmy-Verleihung in einer britischen Serie mitgespielt und zuletzt in „Counterpart“, einer US-amerikanischen Serie mit J. K. Simmons. Es läuft sehr gut und ich freue mich auf das, was noch kommt.

Von Michael Berger / RND