Frankfurt

Schon bei „ Germanys Next Topmodel“ sorgte Kandidatin Jasmin „Joy“ Cadete Rosado für ordentlich Redestoff: War sie zunächst vor allem verpeilt und anders, durfte sie später pausieren, um private Dinge zu erledigen, und flog schließlich aus der Sendung, weil sie Konkurrentin Lena Lischewski ins Gesicht schlug. Nun hat die 18-Jährige in ihren Instagram-Stories verkündet, dass sie sich aktuell in der Psychiatrie in Frankfurt befindet.

Das Portal Promiflash berichtet über das Livevideo aus den Stories, das inzwischen aufgrund einer Zeitbeschränkung nicht mehr abrufbar ist. Sie habe sich mit ihrer Mutter gestritten und diese habe sie nicht mehr in die Wohnung gelassen. Daraufhin habe Jasmin gegen die Tür getreten und die Tür, an der sich innen Pappe befand, mit einem Feuerzeug angezündet. „Ich habe meine Haustür abgebrannt“, sagt sie in dem Video.

Ihre Mutter rief die Polizei

Ihre Mutter habe daraufhin die Polizei gerufen, das Nachwuchs-Model sei in Handschellen abgeführt und verhört worden. Danach wurde sie in die Psychiatrie eingeliefert, wo sie sich derzeit noch befindet.

Auf Instagram wünschen ihr Fans alles Gute. „Bleib immer stark, du Hübsche“, schreibt etwa eine Nutzerin. Andere bitten Jasmin, sich helfen zu lassen. „Du versaust dir doch dein ganzes Leben“, schreibt eine Followerin. Andere zeigen sich besorgt, nachdem Jasmin nur wenige Wochen zuvor ein Bild mit einem Gewehr gepostet hat. „Ich hab irgendwie Angst um dich“, schreibt ein Fan.

Im Fall der Ohrfeige gegen Konkurrentin Lena ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung gegen Jasmin Cadete.

Von RND/msk