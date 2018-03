Der Journalist Christian Lindner wird am 1. April stellvertretender Chefredakteur der „Bild am Sonntag“. Das teilte das Medienhaus Axel Springer am Freitag mit. Lindner (58) war von 2004 bis 2017 Chefredakteur der „Rhein-Zeitung“ und von „Rhein-Zeitung.de“ in Koblenz.