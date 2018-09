Köln

Schon die Osbourne-Familie hatte ihre eigene TV-Doku-Show. Klar, da ging es nicht so sehr um die Musik, sondern um das Skandalpotenzial um Rock-Opa Ozzy. Doch auch die Musiker-Großfamilie Kelly Family, in den 90er Jahren bekannt für ihre Balladen und langen Haare, will sich den Platz an der TV-Sonne nicht nehmen lassen. Die Geschwister gehen nun mit ihrer eigenen Doku an den Start. Skandale stehen weniger im Vordergrund – sondern die emotionale Aufbereitung des Comebacks der irischen Großfamilie.

Die TV-Doku „Ein Sommer mit der Kelly Family“ des Senders Vox will ab dem 15. Oktober in sechs einstündigen Folgen jeweils ein Mitglieder der Großfamilie porträtieren. Am Montag, 15. Oktober, ist ab 21.15 Uhr erst einmal Patricia Kelly dran. Sie erzählt, so schreibt es Vox in einer Pressemitteilung, von einem Zusammenbruch während der Kelly-Mania in den 90er Jahren erzählen und berichtet von ihrer Krebserkrankung. Auch die Geschwister kommen zu Wort und beschreiben, wie sie alle ihre Schwester von klein auf erlebt und ihre einzelnen Lebensstationen mitempfunden haben.

TV-Doku begleitet Kelly Family bei ihrer Comeback-Tour

Vox begleitet die Kelly-Geschwister unter anderem bei ihrer Comeback-Tour und trifft die Großfamilie bei ihrem Konzert in Berlin. Der Tourplan ist eng getaktet: Patricia Kelly, Mutter zweier Söhne, spricht innerhalb der Doku-Reihe offen über Schicksalsschläge und erzählt, wie sie den Spagat zwischen Karriere und Familie meistert. Angelo Kelly, der jüngste Kelly-Spross, ist der musikalische Leiter der Kelly Family und geht zusätzlich mit seiner Frau und seinen Kindern auf Tournee. Doch wie bewältigt der fünffache Familienvater das Mammutprogramm? Außerdem erleben die Zuschauer mit, wie Jimmy und sein Bruder Joey ihre menschliche Nähe aus der Jugend wieder neu entdecken. In den 90er Jahren ist die musikalische Großfamilie für Songs wie „An Angel“ bekannt geworden.

Auch Kathy, Joey und John Kelly lassen Kamera-Team und Zuschauer an ihrem Leben teilhaben. Bereits 2017 beschäftigte der Sender sich in einer vierstündigen Doku mit der Musiker-Familie. Im Sendeplatz nach der Kelly-Familie ist ab 22.15 Uhr am Montagabend eine ebenfalls neue Sendung platziert: In „Künstler, die die Welt bewegten“ erzählen Kim Wilde, Anastacia oder die Musiker von Tokio Hotel in einem Interview ihre Geschichten.

Von goe / RND