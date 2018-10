Berlin

Lena Meyer-Landrut kommt zurück zu „The Voice Kids“. Drei Jahre nach ihrem Sieg bei der Castingshow sitzt sie 2019 wieder auf dem Coach-Stuhl, wie Sat.1 am Freitag mitteilte. Erstmals dabei sind Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß und die als The BossHoss bekannten Musiker Alec Völkel und Sasha Vollmer.

Titelverteidiger Mark Forster ist zum fünften Mal mit von der Partie, auch bei aktuell laufenden Castingshow für erwachsene Teilnehmer, „The Voice of Germany“, sitzt er in der Jury. In der Castingshow für Kinder gibt es 2019 außerdem zum ersten Mal vier Coach-Teams sowie zwei Frauen-Teams. Moderiert wird die Musikshow von Thore Schölermann, erstmals steht Melissa Khalaj als Co-Moderatorin an seiner Seite.

Lena Meyer-Landrut: „Mommy is back!“

„Ich freue mich so sehr, wieder als Coach zurück bei „The Voice Kids“ zu sein“, zitiert der Sender Lena Meyer-Landrut (27). „Es ist an der Zeit, mal wieder zu zeigen, wer im Chefsessel sitzt. Mommy is back!“, so die ESC-Gewinnerin von 2010. Mark Forster (34) ist dadurch wenig beeindruckt: „Offensichtlich reichen ja zwei Teams nicht aus, um Team Mark Konkurrenz zu machen. Deswegen hetzt mir Sat.1 auch noch einen zusätzlichen Coach und die zwei Cowboys auf den Hals. Ich kann nur sagen: Niedlicher Versuch.“

Von dpa / RND