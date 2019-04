Köln

Die ersten vier „Let’s Dance“-Folgen sind durch, mit neuer Energie werden die Promi-Tänzer am Freitag nach der Osterpause wieder in die Sendung starten – in der fünften Folge stehen Tango, Charleston und Paso Doble auf dem Programm.

Juror Joachim Llambi, der als der strengste in der Jury gilt, hat schon mal ein Zwischenfazit gezogen. „Am meisten hat mich Pascal Hens überrascht, dem hatte ich wirklich nichts zugetraut“, gibt er zu. Nun ist der 54-Jährige voll Lob für den Ex-Handballspieler: „Tolle Rhythmik, gute Fußarbeit und viel Ausstrahlung. Großartig“, sagt er.

Llambi sieht keine Hoffnung mehr für Kerstin Ott bei „Let’s Dance“

Er verrät auch, für wen er keine Hoffnung mehr sieht: „ Kerstin Ott. Ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren.“ Der kritische Llambi ist zurück.

Auf Finalisten kann er sich jetzt noch nicht hundertprozentig festlegen: „Das ist dieses Jahr sehr schwer zu sagen, wir haben bestimmt vier oder fünf Kandidaten, die das schaffen können. Ella Endlich, Ulrike Frank, Benjamin Piwco, Pascal Hens und eventuell noch Nazan Eckes“, meint der Juror.

Von Thomas Kielhorn/RND