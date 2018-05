New York

Simpsons-Erfinder Matt Groening hat sich zur Kritik an der Zeichentrickfigur Apu geäußert. Groening sagte in einem Interview: „Ich bin stolz darauf, was wir in der Serie leisten. Und ich denke, wir sind an einem Zeitpunkt in unserer Kultur, an dem es die Menschen lieben, so zu tun, als wären sie beleidigt worden. Wir lassen die Serie für sich selbst sprechen.“ Apu ist in der Serie ein indischstämmiger Ladenbesitzer, der mit Akzent spricht und klischeehaft gezeichnet ist. Einige finden das rassistisch.

Der indischstämmige Filmemacher Hari Kondabolu, der die Diskussion mit seiner Dokumentation „Das Problem mit Apu“ ausgelöst hatte, meldete sich per Twitter zu Wort und vergleich Groening mit einem Troll, der reagiere wie alle anderen Internetnutzer, die die Dokumentation nicht gesehen hätten. „Es geht nicht darum, dass diese Figur uns verletzt. Es ist nur für all diejenigen frustrierend, die so lange nur von dieser einen Figur repräsentiert wurden.“

