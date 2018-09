Seattle

Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon sollen Daten an Händler weiterverkauft haben. Das berichtet das Wall Street Journal. Dazu gehörten zum Beispiel die E-Mail-Adressen von Amazon-Nutzern, die negative Bewertungen hinterlassen hatten, aber auch Verkaufsanalysen, die den Käufern helfen sollten, mehr Gewinn zu machen.

Zudem sollen Amazon-Mitarbeiter gegen Schmiergeldzahlungen auch negative Bewertungen gelöscht oder gesperrte Konten wieder geöffnet haben. Der Kontakt zwischen den Amazon-Mitarbeitern und den Verkäufern lief demnach vor allem über Mittelsmänner ab. Besonders China soll laut Wall Street Journal betroffen sein.

Amazon untersucht die Behauptungen

Amazon geht dem Verdacht nach. Es gebe keinerlei Toleranz für Missbrauch, sagte das Unternehmen in einem Statement gegenüber der Medienseite The Verge: „Sollten wir schlechte Akteure finden, die sich so verhalten haben, werden wir schnell gegen sie vorgehen.“ Die Behauptungen würden gründlich untersucht.

Von asu/RND