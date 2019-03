Cupertino

Apple geht mit Service-Angeboten für seine Geräte voll in die Offensive. Ob TV, Spiele, selbst produzierte Filme, eine Plattform für Magazine und Zeitungen – die heutige Keynote ist ein Generalangriff der kalifornischen Kreativschmiede wie es ihn schon lange nicht mehr gab. Apple knöpft sich all die Geschäftsfelder vor, die es bisher nicht besetzt hatte.

+++ 19.40 Uhr: Tim Cook : One more story teller +++

Ein Film wird eingespielt, der von einer Stimme erzählt, die wir alle so lange vermisst haben, eine Stimme der Empathie und des Miteinanders – Oprah Winfrey. Tosender Applaus für die in Amerika hochverehrte Showmasterin. „So einen Moment hat es noch nicht gegeben, sagt der Megastar. Wir stehen am Scheideweg, wie wir die Herausforderungen unserer Zeitmeistern. Wir suchen nach Mitstreitern, Aber wir müssen auch zuhören, um die Spaltung in unserem land zu überwinden. Deshalb mache ich bei Apple mit. Es ist das Unternehmen, das Kommunikation neu erfunden hat. Ich bin stolz, Teil dieser neuen Plattform zu sein, um für einen positiven Wandel in unserer Welt zu sorgen. Ich arbeite an zwei Dokumentarfilmen, einem über sexuelle Ausbeutung am Arbeitsplatz und eine über psychische Belastungen im Alltag. Wir werden den besten und inspirierendsten Buchklub der Welt gründen mit Livestreams von Autoren weltweit – bei Apple! „What a fun morning“ sagt Tim Cook. „Bei Apple steht der Kunde im Zentrum all unseres Handelns, sagt Cook. Er bedankt sich bei seinen Mitarbeitern – und schließt einen wohl denkwürdigen Morgen (bzw. Abend in Europa) für Apple.

Oprah Winfrey! Quelle: Apple Keynote/Screenshot

+++ 19.08 Uhr: AppleTV + +++

Apple steigt auch in das Produktionsgeschäft von Filmen bzw. TV-Serien ein. Natürlich sollen das, im Selbstverständnis der Macher aus Cupertino, die „best stories ever told“ werden, die besten Geschichten, die je erzählt wurden. Steven Spielberg betritt die Bühne. Und er erzählt, wie er erstmals in Kontakt mit Science Fiction kam – mit einem Magazin, das aus dem Jahr 1926 stammte und das seit Vater immer las. Dieses Magazin „Amazing Stories“, wird Spielberg für AppleTV+ wieder beleben – als Serie in Episoden, die sich über mehrere Jahre ziehen wird.

Steven Spielberg auf der Bühne des Steve Jobs Theater. Quelle: Apple Keynote/Screenshot

Auch Reese Witherspoon und Jennifer Anniston sind mit einer eigenen „The Morning Show“ an Bord. Das gilt auch für „Aqua Man“ Jason Momoa“, der in einer neuen Science-Fiction-Serie die Hauptrolle übernehmen wird, in der nach einer Virusattacke alle Menschen blind sind. Auch der Standup-Comedian Kumail Nanjiani wird eine eigene Show haben – „Little America“, menschliche Geschichte von und über Immigranten, erzählt der Sohn pakistanischer Eltern.

Reese Witherspoon und Jennifer Anniston. Quelle: Apple Keynote/Screenshot

Das Licht geht aus, die Bühne bleibt einige Augenblicke dunkel – dann taucht BiBo aus der Sesamstraße auf. AppleTV+ geht für „Helpsters“, eine neue Vorschulserie, eine Kooperation mit der Sesamstraße ein. Ab Herbst integriert in AppleTV in mehr als 100 Ländern.

Sesamsstraße goes Apple. Quelle: Apple KeyNote/Screenshot

+++ 18.52 Uhr: AppleTV +++

Nun scheint es um das neue Streaming-Angebot von Apple zu gehen. Denn Tim Cook spricht von einer „total neuen AppleTV-App.“ Das neue AppleTV wird alle bisherigen Kabel- und Pay-TV-Angebote der Kunden enthalten. Aber für manche ist das zu viel. Deshalb hat Apple ein System entwickelt, wo man nur für die Kanäle zahlt, die man möchte. Auch dieses Angebot gilt für die ganze Familie – und ist werbefrei. Dafür wurde die AppleTV-App komplett neu designt. Unter anderem wird in einer „Demnächst zu sehen“ eine Genre-übergreifende Vorschau der kommenden Sendungen dargestellt. Auch das Miet- und Kauf-Angebot von Filmen wurde überarbeitet. Das Pay-TV-Angebot enthält auch US-Größen wie Showtime und HBO. All das funktioniert geräteübergreifend. Das gilt ab Herbst auch für den Mac. Ab Mai geht das Angebot live. Außerdem, und das bricht mit Apples bisheriger Politik, gibt es AppleTV ab diesem Frühjahr auf Smart-TVs von Samsung, Sony und Co – und bei Amazon. Die AppleTV-App ist ab sofort in zehn Ländern erhältlich.

AppleTV – bald auch auf Smart-TVs ... Quelle: Apple KeyNote/Screenshot

+++ 18.45 Uhr: Die Spiele-Plattform AppleArcade +++

Die erste Plattform für alle Apple-Produkte. Eine Milliarde Menschen daddelt bereits auf iOS-Geräten – deren Zahl möchte Apple augenscheinlich deutlich erhöhen, mit einer eigenen, Hardware-übergreifenden Spiele-Plattform. Mehr als 100 neue Spiele werden zu Beginn zur Verfügung stehen. AppleArcade ist als neue Kategorie im AppStore erhältlich. Man kann zwischen seinen Geräten wechseln, während man spielt – und alles ist offline verfügbar. Ab Herbst – in mehr als 150 Ländern weltweit.

AppleArcade. Quelle: Apple KeyNote/Screenshot

+++ 18.25 Uhr: Cook schwenkt zu ApplePay +++

Zehn Milliarden Transaktionen seien bereits mit ApplePay getätigt werden, erläutert Cook. ApplePay wird jetzt auch für den öffentlichen Nahverkehr in amerikanischen Großstädten zu nutzen sein. „Heute stellen wir Ihnen einen brandneuen Service vor: AppleCard.“ Apple steigt also ins Kreditkartengeschäft ein. Jennifer Bailey, VP ApplePay erläutert. dass ApplePay die Kreditkarte revolutioniere. Das Apple Wallet wird zur digitalen Brieftasche. All das mit der Sicherheit von ApplePay; Kreditkartendaten werden nicht übertragen. Und zwei Prozent Cashback gibt es auch noch auf alle Ausgaben. Goldman Sachs tritt als kooperierende Bank auf. Der nächste Film folgt: Die AppleCard gibt es auch als physische Kreditkarte, für die Orte, an denen ApplePay noch nicht erhältlich ist – aus Titan – außer Namen und Apple-Logo ist nichts drauf zu erkennen. Auch dieses Angebot gilt vorerst nur für die USA.

Die Apple-Kreditkarte Quelle: Apple Keynote/Screenshot

+++ 18.12 Uhr: Apple News +++

„Als wir Apple News vor drei Jahren einführten, ging es uns um die Qualität der Anbieter und Inhalten – nicht um schnelle Schlagzeilen. Apple News ist heute die meistgelesene News-App“, sagt Cook – und bezieht sich auf App, die es im US-System von iOS gibt. Heute bringen wir Zeitschriften zu Apple News, sagt Cook. Es folgt ein Video, dass die „Kraft des Journalismus“ illustrieren soll. Und dann News zu Apple News+. „Es wird das beste Leseerlebnis auf einem Mobil-Gerät“. Apple News+ passt das Design der Zeitschriften an iPhone und iPad an. Das Covermotiv ist beweglich. Auch Zeitungen wie die LA Times und das Wallstreet Journal sind zum Start dabei – genauso wie Digital-Angebote. Wann das Angebot nach Deutschland kommt, ist unklar. Neben den USA startet es in Kanada. Später im Jahr folgen Australien und Großbritannien. 300 Magazine und die Zeitungen gibt es für 9,99 Dollar im Monat – und das gilt für die gesamte Familie.

Apple News+ Quelle: Apple Keynote/Screenshot

+++ 18 Uhr: Die Keynote beginnt +++

Es ist 18 Uhr, zehn Uhr morgens in Cupertino. Die Show beginnt mit einem nostalgischen Film, der Bezug auf die klassischen Mac-Produkte nimmt. Das ganze in James-Bond-/Quentin-Tarantino-Manier. Es gibt Jubel! Tim Cook bedankt sich auf der Bühne. Good Morning! Es gibt viel zu sehen und viel zu lachen, sagt Cook. Und kündigt an, heute gehe es um „Worldclass-Services“, also Services der Spitzenklasse. Cook erzählt von der nahtlosen Verbindung zwischen Hardware, Software und Services. Es liegt also in der Luft: Apple wird neue Service- und oder Abo-Angebote präsentieren.

Selbstironischer Auftakt: Der Einleitungsfilm zur Apple Keynote. Quelle: Apple Keynote/Screenshot

Von Daniel Killy/RND