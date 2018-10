New York

Von Apple wird am Dienstag die Vorstellung eines neuen Modells des Tablet-Computers iPad Pro sowie eines Nachfolgers des Einsteiger-Laptops MacBook Air erwartet. Der Konzern selbst machte wie immer keine Angaben dazu, worum es bei der Präsentation in New York (ab 15.00 Uhr MEZ) gehen wird.

Wann findet die Apple-Keynote statt?

Die Apple-Keynote findet am 30. Oktober 2018, einem Dienstag, statt. Es handelt sich um die letzte Keynote in diesem Jahr, auf der voraussichtlich zahlreiche neue Modelle vorgestellt werden. Apple lädt nach Brooklyn, New York in die Brooklyn Academy of Music, Howard Gilman Opera House, ein – ab Ortszeit 10:00 Uhr beziehungsweise 15:00 Uhr deutscher Zeit können Zuschauer die gesamte Keynote über iOS- und tvOS-Geräte verfolgen. Darüber hinaus lässt sich der Livestream auch über den PC via Windows aufrufen.

Hier startet der Apple-Livestream ab 15.00 Uhr am 30. Oktober 2018.

Was ist die Apple-Keynote?

Für viele Apple-Jünger ist es eines der Events rund um moderne Technik und spannende Produktneuheiten: die Apple-Keynote. Grundsätzlich bezeichnet eine Keynote einen Eröffnungsvortrag einer Veranstaltung. Als „Keynote Address“ ist bei Apple-Nutzern im Speziellen der Einführungsvortrag von Steve Jobs, dem früheren CEO des Unternehmens Apple, bekannt. Apple veranstaltet regelmäßige Keynotes, um Produktneuheiten und Innovationen in einer großangelegten Präsentation vorzustellen.

Das Apple-Event im Oktober: Apple-Keynote im Livestream verfolgen

In der Vergangenheit waren die Apple-Keynotes immer wieder für eine Überraschung gut. Zu Zeiten Steve Jobs‘ zauberte das Unternehmen oft zum Ende der Veranstaltung das eine oder andere Highlight aus dem Hut. Das gilt etwa für die legendäre Keynote 2007 auf der Macworld Expo, als das erste iPhone vorgestellt wurde.

Auch die aktuelle Keynote am 30. Oktober 2018 verspricht einige spannende Highlights, wobei Apple im Vergleich zu früheren Jahren bereits wesentlich mehr Details zur Präsentation durchsichern ließ. Zwar gibt es derzeit lediglich Vermutungen, dabei spielen aber insbesondere die folgenden Apple-Produkte eine Rolle: das neue iPad Pro (2018), neue MacBooks sowie die AirPods 2. Darüber hinaus wird ein eigener Netflix-Konkurrent von Apple vermutet.

Apple überträgt die Veranstaltung im Livestream. Der lässt sich natürlich mit iPhone, iPad und Mac verfolgen, aber auch auf PCs mit Windows 10. Auch andere Plattformen mit den neuen Versionen von Chrome oder Firefox können möglicherweise auf den Stream zugreifen, erklärt Apple.

Apple Keynote 2018: Neue Versionen von iPad Pro und MacBook Air erwartet

Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg aber soll unter anderem eine neue Version des teureren und leistungsstärkeren Tablets iPad Pro gezeigt werden, bei der das Display praktisch die gesamte Frontseite ausfüllt. Ähnlich wie bei den neuen iPhones soll die Gesichtserkennung zum Entsperren des Geräts den Fingerabdrucksensor ablösen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Außerdem erwartet wird ein Nachfolger für das Notebook MacBook Air – das günstigste Laptop-Modell von Apple, das technisch in die Jahre gekommen ist. Bloomberg zufolge soll auch eine neue Version des Desktop-Computers Mac mini vorgestellt werden.

Vom iPhone bekannter „Lightning“-Anschluss

Das iPad Pro hatte Konzernchef Tim Cook vor einigen Jahren als Apples Vision für die Zukunft des Personal Computers vorgestellt. Apple packte immer leistungsstärkere Prozessoren in die Geräte, damit zum Beispiel auch Fotografen oder Musikprofis damit arbeiten können. Jetzt soll das iPad Pro laut Bloomberg neben der äußerlichen Neugestaltung erneut mehr Rechenleistung bekommen.

Zudem werde der vom iPhone bekannte „Lightning“-Anschluss durch einen USB-C-Port wie bei aktuellen Modellen der Laptop-Reihe MacBook Pro ersetzt, hieß es. Apple war 2012 vom ursprünglichen breiteren iPhone-Anschluss mit 30 Kontakten auf „Lightning“ umgestiegen. Damals wurde der Wechsel auch damit begründet, dass die Geräte immer kompakter werden.

Große Smartphones, kein Bedarf für Tablets?

Apple musste in den vergangenen Jahren feststellen, dass der Tablet-Markt anders funktioniert als das Smartphone-Geschäft. Die iPads sind zwar die populärsten Tablet-Computer, doch der Markt insgesamt wurde nicht so groß, wie anfangs erwartet. Nachdem Gründer Steve Jobs 2010 das erste iPad-Modell vorstellte, zogen die Verkäufe zunächst steil an, das bisher beste Quartal gab es im Weihnachtsgeschäft 2013 mit gut 26 Millionen verkauften Geräten.

Allerdings stellte sich auch heraus, dass die Nutzer ihre iPads deutlich später ersetzen als iPhones. Zudem sehen viele mit immer größer werdenden Smartphone-Bildschirmen keinen Bedarf an einem weiteren Gerät. Zuletzt wurden im Ende Juni beendeten Quartal rund 11,5 Millionen iPads verkauft.

Präsentiert Apple neue Air-Pods auf der Apple Keynote?

Die Mac-Verkäufe sanken in dem Quartal im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 3,7 Millionen Geräte. Das lag auch daran, dass das Einstiegsmodell MacBook Air an Attraktivität verlor. Unter anderem hat es einen deutlich schlechteren Bildschirm als das kleinere und teurere MacBook und das größere und leistungsstärkere MacBook Pro. Der Nachfolger des aktuellen MacBook Air werde ein 13-Zoll-Display mit einer höheren Auflösung und einem schmaleren Rahmen rund um den Bildschirm bekommen, schrieb Bloomberg.

Der Mac mini, ein kleiner Tischrechner ohne eigenen Bildschirm, solle mit neuen Prozessoren und Funktionen stärker auf professionelle Nutzer ausgerichtet werden, hieß es weiter. Spekuliert wird auch über eine aufgefrischte Version der drahtlosen AirPods-Ohrhörer. Und möglicherweise stellt Apple doch noch die bereits vor mehr als einem Jahr für 2018 angekündigte Ladematte AirPower vor, mit der Akkus vom iPhone und der Computer-Uhr des Konzerns gleichzeitig aufgefüllt werden können.

Wird die Keynote 2018 Apple-Streaming vorstellen?

Hartnäckige Gerüchte halten sich zum Thema Streaming über Apple. Das Unternehmen kaufte sich in der Vergangenheit zahlreiche Rechte an TV-Serien – laut der New York Times könnte eine eigene Streaming-Flatrate geplant sein.

Apple Keynote 2018 im Livestream: So rufen Sie den Stream auf

Möchten Sie die Apple Keynote am 30. Oktober live verfolgen? Apple bietet zu diesem Zweck einen eigenen kostenfreien Livestream an.

• Der Stream ist kostenfrei verfügbar, kann allerdings nur über ein iPhone, ein iPad oder einen iPod touch mit Safari auf iOS 9.0 oder höher genutzt werden.

• Alternativ lässt sich der Stream ebenfalls via Mac mit Safari auf OS X 10.11 oder neuer aufrufen.

• Wer den Apple-Stream über den klassischen Computer verfolgen möchte, benötigt das Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10 sowie den Browser Microsoft Edge.

