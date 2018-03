Apple entwickelt neues iPad für Schulen

Chicago. Das Unternehmen Apple plant den Einstieg in den Bildungsmarkt. An einer renommierten Technik-Schule in Chicago stellte Firmenchef Tim Cook am Mittwoch eine neue Version des iPads vor. Geht es nach Apple, soll das Tablet künftig in jedem Klassenraum liegen.

Das 9,7’’ iPad wurde mit einer höheren Leistung ausgestattet und kommuniziert mit dem Gadget Apple Pencil. Der Stift war bisher nur mit den teureren Pro-Modelle kompatibel. Zudem hat Apple den Anmeldeprozess erleichtert. Auf den Tablets können sich Nutzer, wie bei Windows-Geräten, mit Namen und Passwort anmelden. Eine Verifizierung über eine Apple-ID ist nicht mehr nötig.

Um das Pad in die Schulen zu bringen, schraubt das Unternehmen zudem an den Preisen. In den USA erhalten Bildungseinrichtungen beim Kauf eines Geräts 30 Dollar Rabatt und zahlen 299 Dollar. In Deutschland gibt es 50 Euro Preisnachlass.

Neben der Hardware hat Apple auch seine Dienstprogramme weiterentwickelt. Die neue App „Schoolwork“ soll es Lehrern ermöglichen, digitale Hausaufgaben zu verteilen und die Lernutensilien online zu stellen. Der Apple Pencil soll Kreide und Rotstift ersetzen.

Mit dem neuen Schul-Pad und der Software will Apple dem Unternehmen Google Konkurrenz machen. Wie die Marktforschungsfirma FutureSource Consulting ermittelte, machten die günstigen Chromebook-Laptops von Google im dritten Quartal 2017 rund 60 Prozent der in US-Schulen eingeführten Computer aus. Apples teurere iPads kamen demnach auf zwölf Prozent. Damit habe sich ihr Marktanteil seit 2014 halbiert.

Von RND/mkr/dpa