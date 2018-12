Berlin

Über Apples Streamingdienst Apple Music kann man sich mit Freunden vernetzen und sich gegenseitig Musik-Tipps geben oder sehen, was die Freunde gerade so hören. Die Option lässt sich mit einem Tipper auf das Nutzerkonto aktivieren, das im Bereich „Für dich“ in der oberen rechten Ecke zu finden ist.

Taucht sie dort nicht auf, sind möglicherweise Nutzungsbeschränkungen für das iOS-Gerät aktiv. Dann hilft ein Besuch in den Einstellungen unter „Allgemein/Beschränkungen“ (vor iOS 12) oder unter „Bildschirmzeit/Beschränkungen“. Mit ausgeschalteten Beschränkungen wird beim nächsten Start von Apple Music die Einrichtung des Nutzerprofils und die Verbindung mit Freunden gestartet.

Von RND/dpa