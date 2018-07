Redmond

Ein faltbares Smartphone? Oder eher ein Surface-Gerät für die Tasche? Das, was Microsoft anscheinend unter dem Codenamen „Andromeda“ entwickelt, ist nicht leicht zu beschreiben – aber auf jeden Fall neu.

Wie „The Verge“ berichtet, arbeitet Microsoft seit mindestens zwei Jahren still und heimlich an einem mysteriösen Surface-Produkt, das laut Dokumenten, die dem Portal vorliegen, in eine völlig neue Device-Kategorie fallen würde. Demnach könnte es ungefähr so aussehen:

Schon die PC-Familie Surface, die Microsoft 2012 Jahren vorstellte, verwischte die Grenzen zwischen Tablett und Computer. Plant das Unternehmen jetzt wieder etwas Ähnliches mit der Unterscheidung zwischen Smartphone und PC?

Wann – oder ob überhaupt – das Surface Andromeda tatsächlich auf dem Markt erscheint, ist derzeit noch unklar.

Von asu/RND