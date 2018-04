Das können Tastatur-Apps

Gelsenkirchen. Wischen statt tippen, Bilder statt Worte, Schreiben mit nur einem Daumen: Smartphone-Nutzer haben viele Möglichkeiten jenseits der vorinstallierten Tastatur. Apples App Store und Googles Play Store sind voll mit Tastatur-Apps. Manche kommen mit Spracheingabe und Übersetzer, andere lernen von ihren Nutzern oder lassen sich mit Hintergrundbildern und bunten Designes aufhübschen. Hier sind einige spannende Tastatur-Apps für Smartphones und Tablets – und Tipps zum sicheren Umgang damit:

Bevor es losgeht:

Die meisten Tastatur-Apps sind kostenlos. Dabei gilt: „Einen Preis zahlen sämtliche Nutzer: Die Preisgabe ihrer persönlichen Daten“, erklärt Chris Wojzechowksi, Experte vom Institut für Internet-Sicherheit in Gelsenkirchen. Es kann also durchaus sein, dass die in das Smartphone getippten Texte beim Anbieter landen. Was dann damit geschieht, lässt sich schwer herausfinden. Deswegen sollte nicht jede App von einem unbekannten Anbieter installiert werden.

Gboard:

Die Tastatur-App von Google gibt es für das Apple-Betriebssystem iOS und für Googles eigenes Android. Ihr großer Pluspunkt: Nutzer können direkt über das Tastenfeld die Google-Suche aufrufen – und müssen nicht erst in den Browser wechseln. Hilfreich, ist auch die Spracheingabe. Damit lassen sich Nachrichten diktieren. Außerdem gibt es viele bunte Smileys und andere Emojis sowie animierte Bilder. Wer mit Freunden in einer anderen Sprache schreibt, kann ganz einfach den Google-Übersetzer nutzen, zudem gibt es einen Einhandmodus. Dieser verschiebt die Tastatur auf die linke oder rechte Seite des Bildschirms, sodass der Daumen einer Hand ausreicht, um alle Tasten bedienen zu können. Kleiner Minuspunkt: Nutzer müssen auf individuelle Tastatur-Designs verzichten.

SwiftKey:

Bunte Designs für die Tastatur gibt es bei der App SwiftKey. Rund 30 verschiedene Ansichten stehen zur Verfügung, darunter zum Beispiel eine goldene und eine pinkfarbene Tastatur. Nutzer können außerdem das Tastenfeld beliebig in der Größe skalieren und auf dem Bildschirm frei bewegen. Die App lernt beständig vom Nutzer und schlägt häufig verwendete Wörter und Phrasen vor. Auch Mehrsprachigkeit, Emojis und animierte Bilder gibt es. Mit dem SwiftKey-Flow-Modus lassen sich Worte per Wischgeste schreiben. Der Finger wird dabei nicht abgesetzt, sondern von Buchstabe zu Buchstabe gezogen. Es entsteht eine Schlangenlinie auf der Tastatur, und die App errät das passende Wort. Eine solche Funktion gibt es allerdings auch schon oft bei den vorinstallierten Tastaturen.

Thumb Keyboard (nur Android):

Bei dieser kostenpflichtigen App (2,14 Euro) liegt der Fokus auf der Eingabe per Daumen, links-, rechtshändig oder sogar beidseitig. So bietet die Thumb-Keyboard-App die Möglichkeit, die Tastatur aufzusplitten, was bei einem großen Smartphone oder Tablet die Handhabung vereinfachen kann. Dann steht ein Buchstabenblock rechts und einer links, in der für die Daumen schwer erreichbaren Mitte bleibt eine schwarze Fläche. Nutzer können die Buchstabenblöcke auch in der Höhe anpassen – je nachdem, wie sie das Smartphone oder Tablet halten.

Thumbly Keyboard (nur iOS):

Eine ungewöhnliche Tastatur bietet die App Thumbly Keyboard: Hier ist die Tastatur viertelkreisförmig um den Daumen ausgerichtet – die Buchstaben sollen so einhändig leichter zu erreichen sein. Weitere Funktionen: intelligente Autokorrektur und eine selbstlernende Wortvorhersage. Eine Alternative ist die Keyboard-App ThumbFan, auch nur für iPhones.

Wer sein Smartphone mit nur einer Hand hält, könnte an der viertelkreisförmigen Ansicht Gefallen finden. Quelle: dpa

Minuum:

Die App Minuum für iOS und Android ist ebenfalls gewöhnungsbedürftig: Sie bietet die flachste Tastatur, weil die Buchstaben in nur einer Reihe dargestellt werden. Nutzer müssen die kleinen Tasten nicht genau treffen, die App erschließt sich, welches Wort gemeint ist. Bei mehreren Möglichkeiten werden dem Nutzer mehrere Wörter zur Auswahl angeboten.

Tastatur-Apps installieren:

Die Tastatur-Apps werden wie ganz normale Apps über den App Store oder den Play Store heruntergeladen. Android-Nutzer können in den Einstellungen unter „System/Sprache & Eingabe“ ihre installierten Tastaturen verwalten. Apple-Nutzer finden die Tastaturen in den Einstellungen unter „Allgemein/Tastatur“. Doch aufgepasst: Einige der Anwendungen sind nur als In-App-Käufe möglich. Als Schutz vor ungewollten Kosten lohnt es sich, die In-App-Käufe in den Einstellungen zu deaktivieren oder mit einem Passwort zu versehen.

Von Peter Münch und Anne Grüneberg/RND