Berlin

Trüberbrook“ aus der Spieleschmiede bildundtonfabrik ist zum besten deutschen Computerspiel gekürt worden. Die Macher des Games, das inmitten einer fiktiven Schwarzwald-Idylle spielt, haben am Dienstagabend in Berlin bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises den mit 110.000 Euro höchstdotierten Preis von Digitalstaatsministerin Dorothee Bär ( CSU) entgegengenommen. Zur festlichen Gala waren rund 700 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur erschienen, darunter Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU), TV-Darsteller Julian F.M. Stoeckel und Sängerin Namika.

Der Bundesverkehrsminister hatte ein besonderes Präsent für die Branche dabei: Die Bundesregierung fördere ab sofort die Entwicklung von Computerspielen „Made in Germany“, kündigte Scheuer an. Insgesamt stelle sein Ministerium in zwei Stufen 50 Millionen Euro zur Verfügung. „Wir freuen uns auf eine rege Resonanz der Computerspielgemeinde.“

Deutscher Computerspielepreis ist wichtigste Auszeichnung in Deutschland

Digitalstaatsministerin Bär stellte die Bedeutung der Branche als Innovationsmotor und Wirtschaftsfaktor heraus. „ Computerspiele vereinen Spaß und Innovationen und sind damit eine wichtige Triebfeder für die Digitalisierung“, sagte Bär. Der Games-Branche komme eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Technologien zu, von denen auch andere Medienbranchen profitierten.

Der Deutsche Computerspielpreis gilt als wichtigste Auszeichnung der Branche in Deutschland und wird vom Verband game gemeinsam mit der Bundesregierung verliehen. Preisgelder in Höhe von insgesamt 590.000 Euro stehen zur Verfügung.

Publikumspreis für „Thronebreaker: The Witcher Tales“

Die 32-köpfige Jury hatte die Gewinner in insgesamt 13 Kategorien ermittelt. Kriterien sind Spielspaß, Unterhaltung, künstlerische Qualität, Innovationscharakter oder pädagogisch-didaktischer Wert. Die 14. Kategorie ist der Publikumspreis – ihn gewann das Rollenspiel „Thronebreaker: The Witcher Tales“ des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt Red. Als „Bestes Kinderspiel“ wurde „Laika“ von den Berliner Entwicklern Mad About Pandas gekürt. „Bestes Jugendspiel“ wurde „Unforseen Incidents“ von Blackwoods Entertainment aus Bochum und Application Systems aus Heidelberg.

„Best Serious Game“ für „State of Mind“

Auch Spiele, die einen ernsten Hintergrund haben und nicht primär der Unterhaltung dienen, wurden bedacht. In der Kategorie „Bestes Serious Game“ holte sich die Hamburger Spieleschmiede Daedalic Entertainment den Preis mit „State of Mind“, einem dystopischen Game, in dem die Handlung in einem futuristischen Berlin im Jahr 2048 angesiedelt ist, in der es aufgrund der digitaler Überwachung keine Privatsphäre mehr gibt. „Bestes internationales Spiel“ wurde das Action-Adventure „God of War“ von Sony Interactive Entertainment, das in der griechischen Antike spielt. „Trüberbrook“ erhielt am Dienstag auch den Preis für die „Beste Inszenierung“.

Von RND/dpa