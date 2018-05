Orlando

Ja, Eichhörnchen sind süß. Und gefräßig. Vogelfutter im Garten etwa ist vor den kleinen Nagern nicht sicher. Eine Frau aus Orlando ist einem besonders diebischen Exemplar aufgesessen – und hat sich etwas einfallen lassen, damit das Hörnchen den Piepmätzen nicht alles wegfrisst.

Offenbar tierisch genervt von der täglichen Plünderei der Körner in ihrem Garten hat eine Mutter Öl an einen Halter gerieben, an dem das Vogelfutter befestigt ist. Die listigen Pläne der kleinen Nager wurden so erfolgreich durchkreuzt, wie eine Videoaufnahme der Tochter Christina Rotondo auf Twitter beweist.

„Meine Mutter schmierte Öl an den Vogelfutter-Halter, um die Eichhörnchen vom Stehlen abzuhalten“, schreibt sie. In dem 32 Sekunden langen Clip ist zu sehen, wie das kleine Tier beim Versuch die Stange zu erklimmen immer wieder scheitert und herunterrutscht. Ein wenig erinnert das an Tanzeinlagen an der Pole-Dance-Stange.

Auf das Futter muss das Eichhörnchen erst einmal verzichten, dafür hat es die Lacher im Netz auf seiner Seite. Allein auf Twitter wurde das Video in nur wenigen Tagen mehr als 14 Millionen Mal aufgerufen, zählt 390.000 Retweets und wurde fast eine Million Mal geliked.

Von RND/dpa/iro