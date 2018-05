Menlo Park

2,7 Millionen europäischer User, davon bis zu 310.000 Deutsche, waren von dem Skandal betroffen, bei dem die inzwischen abgewickelte Firma Cambridge Analytica deren Daten illegal genutzt und weitergegeben hatte. Trotz der Dimension des Skandals wird Facebook wohl von einer Entschädigungszahlung absehen, so die Agentur Reuters. Begründung: Sensible Bankdaten seien nicht weitergegeben worden.

Dies geht aus Antworten von Facebook auf Fragen von EU-Politikern hervor, die Mark Zuckerberg bei seinem Auftritt in Brüssel am Vortag nicht beantwortet hatte.

„Zwar handelte es sich hierbei um einen klaren Vertrauensmissbrauch“, so Facebook in seinem Statement. „Dennoch ist es wichtig, daran zu erinnern, dass weder Konto-Informationen, Kreditkarten-Informationen oder die Nummern nationaler Ausweisdokumente weitergegeben wurden.“

Weiter heißt es in dem Statement: „Die meisten User gewährten der in Rede stehenden App Zugriff auf ihr öffentliches Profil oder die Seiten, die sie mit einem Like versehen hatten, Freundeslisten oder Geburtstage. Das galt auch für Freunde, die ,Teilen’ in ihren Einstellungen aktiviert hatten.“

Weiter heißt es, der App-Entwickler, über dessen Persönlichkeitstest „This Is Your Digital Life“ die Daten abgesaugt wurden, habe nur Informationen über US-Nutzer – nicht europäische User – , an Cambridge Analytica verkauft.

Von RND/dk