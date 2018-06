Düsseldorf

Neue Aussteller seien auch die Bertelsmann-Tochter Arvato und der ADAC. Zudem beteiligten sich erstmals Konsumgütermarken wie Red Bull und Jägermeister. Die Veranstaltung soll laut Cebit in diesem Jahr den Charakter eines Festivals haben, etwa durch neue Formate. „Klassische IT-Entscheider sind auf der Cebit stark vertreten, aber die jungen, kreativen Leute nicht in ausreichender Anzahl“, begründete Cebit-Chef Oliver Frese die Neuausrichtung. Er erwartet 2500 bis 2800 Aussteller, etwas weniger als im Vorjahr. Die Werte seien aber nicht vergleichbar, weil es sich um ein „neues Produkt“ handle. Die diesjährige Cebit findet vom 11. bis 15. Juni in Hannover statt.

Von RND/dpa