Menlo Park

Alex Stamos hat einen neuen Job. Nur noch bis zum 17. August wird er Sicherheitschef von Facebook sein, dann will Stamos an der Stanford-Universität lehren und forschen. Das kündigte Stamos, einen Tag nachdem Facebook über neue Manipulationsversuche in den USA berichtet hatte, an: Das Netzwerk hatte 32 Nutzerkonten und Seiten auf Facebook und Instagram gelöscht, weil sie propagandistische Ziele verfolgten und offenbar gefälscht seien.

Einen Nachfolger wird Stamos nicht erhalten, denn das Facebook-Sicherheitsteam wurde aufgelöst. Man habe Anfang des Jahres die Sicherheitsspezialisten in die Produkt- und Entwicklungsteams integriert, zitiert The Verge einen Facebook-Sprecher. Wie gut Facebook in Zukunft mit Skandalen wie Cambridge Analytica umgeht, wird sich zeigen.

Schon im März hatte es Gerüchte gegeben, dass Stamos Facebook verlassen möchte. Er soll unzufrieden gewesen sein mit der Art und Weise wie Facebook seine eigene Rolle bei der Verbreitung von Falschinformationen des russischen Geheimdiensts aufgearbeitet habe, berichtet TechCrunch.

Von asu/RND