Im beliebten Videospiel „Fortnite“ findet am 2. Februar das erste sogenannte Ingame-Konzert statt. Der Auftritt des US-amerikanischen DJs Marshmello ist dabei nur eines von drei Events, auf die sich Fans des Third-Person-Shooters im Februar freuen können. Laut Informationen sogenannter Dataminer könnte es auch ein Spezialevent zum chinesischen Neujahrsfest am 5. Februar geben. Bestätigt ist bereits, dass es erneut ein Super Bowl-Event anlässlich des NFL-Finales in den USA geben wird.

Wann findet das Musik-Event statt?

Das Ingame-Konzert von DJ Marshmello soll am Samstag, den 2. Februar 2019 stattfinden. In den USA wird es voraussichtlich um 14 Uhr (Eastern Time) beginnen. In Deutschland sollten Spieler also ab 20 Uhr mit dem Auftritt rechnen können.

Wo kann man das Konzert von DJ Marshmello in Fortnite sehen?

Stattfinden wird das Konzert im „Pleasant Park“, wo der DJ vermutlich auf einer virtuellen Bühne performen wird. Übrigens befindet sich der Ort des Auftritts unweit des Football-Feldes, auf dem das virtuelle Super Bowl-Event ausgetragen werden wird.

Fortnite Super Bowl LIII

Passend zum größten Sportereignis des Jahres in den USA kann in Fortnite an einem Event-Modus NFL-Rumble teilgenommen werden. Hierzu dürfen natürlich auch die Skins der Los Angeles Rams, sowie der New England Patriots nicht fehlen. Daher können sich Spieler die offiziellen Outfits der beiden Teams als Skin im Spiel besorgen. In dem saisonalen Modus treten Spieler im „20vs20“-Modus an und tragen das Football-Duell virtuell aus.

Wann startet das Super Bowl-Event?

Am 2. Februar 2019 um 13 Uhr deutscher Zeit geht es der offiziellen Ankündigung zufolge mit dem Super Bowl-Event in Fortnite los.

Am 3. Februar um 1 Uhr ist dann schließlich das kostenlose Football-Spielzeug im Item-Shop freischaltbar. Wann das Fortnite Football Event endet, wurde noch nicht bekannt gegeben.

