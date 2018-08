Köln

Zur Gamescom werden ab Dienstag rund 1000 Aussteller aus 50 Ländern erwartet. Der erste Messetag ist vor allem Fachbesuchern und Medien vorbehalten, ab Mittwoch haben alle Gäste Zutritt.

Partnerland ist 2018 Spanien, das sich nicht nur den Fachbesuchern, sondern auch allen Hobby-Spielern mit seinen Gaming-Unternehmen präsentieren will. Das Land ist der viertgrößte Computer- und Videospielmarkt in Europa. Alle Neuigkeiten von der Gamescom lesen Sie in unserem Live-Blog.

+++„Microsoft“-Neuigkeiten erst am Mittwoch+++

Am Stand von „Microsoft“ kann man sich für eine Vielzahl von „Xbox“-Spielen in die Schlange stellen. Wer allerdings für 15 Minuten „Playerunknown’s Battlegrounds“ spielen möchte, steigt vorher erstmal in einen Flugsimulator. Alle Neuigkeiten verrät Microsoft allerdings noch nicht: Neue Enthüllung kommt morgen, heißt es auf einem Schild vor einer abgedeckten Virtine.

Noch ein wenig müssen sich „Xbox“-Fans gedulden Quelle: RND/asu

+++Schlange stehen bei „Bethesda“+++

„Rage 2“ erscheint zwar erst im Juni 2019 – vielleicht ist aber auch gerade deswegen am Stand von Bethesda das Interesse an dem Spiel so groß. Wer geduldig in der Schlange wartet, darf 20 Minuten das Spiel testen. Auch „The Elder Scrolls: Blades“ kann man am Stand von „Bethesda“ spielen.

Der „Landwirtschaftssimulator 17“ zählte im Jahr 2018 zu den beliebtesten Computerspielen der Deutschen Quelle: RND/asu

Inmitten von Monstern, „Fortnit“e-Spektakel und Kriegsspielen ist der Stand des Landwirtschaftssimulators. Doch der wirkt nur auf den ersten Blick fehlplaziert. Tatsächlich ist der „Landwirtschaftssimulator 17“ neben den „Sims“ oder „GTA V“ eines der beliebtesten Computerspiele der Deutschen im vergangenen Jahr gewesen. Der neue Landwirtschaftssimulator 2019 soll am 20. November erscheinen.

+++„Darksiders III“ im November 2018+++

In Halle 8 dröhnt und wummert es schon ganz gewaltig. Gleich beim Reinkommen drohnen die dunklen Figuren aus dem „Darksiders“-Universum über den Besuchern. Die Schlange ist aber noch vergleichsweise kurz. Das Action-Adventure „Darksiders III“ wird von „THQ Nordic“ veröffentlicht und soll im November erscheinen.

Der Stand von „Darksiders“ Quelle: RND/asu

+++Großer Antrag am „Fortnite“-Stand+++

Bei „Fortnite“ geht es gewohnt krawallig zu. Die Besucher bekommen einen speziellen Gamescom Battlepass. Wer drei Aufgaben bewältigt, erhält einen exklusiven „Fortnite“-Gegenstand: Das Gamescom-Lama-Spray. Dazu müssen sich die Besucher zum Beispiel beim Raketenrodeo beweisen, mit der Zipline über den Messestand sausen, einen Hindernisparcours überwinden oder versuchen, sich gegenseitig von einer Bank zu stoßen.

+++Neuer Siedler-Ableger im Herbst 2019+++

Der deutsche Ubisoft-Hersteller „Blue Byte“ kündigt für das nächste Jahr eine Neuauflage des Spieleklassikers „Siedler“ an.

+++Square Enix präsentiert „Life ist Strange 2“+++

„Square Enix“ stellt den mittlerweile vierten Teil der 3-D-Abenteuerserie „Life is Strange“ vor. Die neuen Episoden der Erzählstory werden ab dem 28. September verfügbar sein.

+++Supermassive Games verkündet Dark Picture Anthology+++

Der Spielhersteller „Supermassive Games“ hat die neue Horrorspielreihe „Dark Picture Anthology“ verkündet. Die erste Veröffentlichung wird den Namen „Man of Medam“ tragen und handelt von einer Gruppe Abenteurer, die auf dem Meeresgrund nach Schätzen sucht.

+++Die Eröffnung beginnt+++

Mit einem spektakulären Teaser wird die Gamescom 2018 eröffnet. Felix Falk, der Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Games-Branche, begrüßt die Gäste. Unter anderem sind Digitalministerin Dorothee Bär, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der spanische Kulturminister José Guirao geladen.

Von asu/mkr/RND