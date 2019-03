Berlin

Am Samstagabend werden in Berlin die Goldenen Kameras 2019 verliehen. Ins Rennen gehen die Thrillerserie „Bad Banks“ mit Paula Beer als Investmentbankerin ( ZDF/Arte), die Amazon-Serie „Beat“ über Berlins Technoszene und die Krimiserie „Der Pass“ mit Julia Jentsch ( Sky), wie die Funke Mediengruppe als Veranstalter am Donnerstag mitteilte.

Als bester Fernsehfilm sind ebenfalls drei Titel nominiert: Das ZDF-Drama „Aufbruch in die Freiheit“ über Frauen in den 1970ern, der ARD-Film „Macht euch keine Sorgen“ über einen Vater, dessen Sohn sich der Terrormiliz IS anschließt, und die Tragikomödie „Schöne heile Welt“ ( SWR/Arte) über einen Mann, der sich mit einem jungen Afrikaner anfreundet.

Die Goldene Kamera wird am 30. März in Berlin auf dem Gelände des früheren Flughafens Tempelhof verliehen.

Verleihung der Goldenen Kamera im TV und Livestream

Das ZDF überträgt die Gala-Show der Goldenen Kamera am Samstag, 30. März, ab 20.15 Uhr. Über die Mediathek können Sie die Verleihung auch als Livestream verfolgen. Moderiert wird die Show wie zuletzt von Steven Gätjen.

Goldene Kamera 2019: Auftritte von Westlife , Katie Melua und Lang Lang

Auf dem roten Teppich werden wieder zahlreiche Stars und Prominente erwartet. Dazu zählen unter anderen die Schauspieler Klaus J. Behrendt, Jan-Josef Liefers und Martina Gedeck, aber auch Musiker wie Rea Garvey, Conchita Wurst und Sasha.

Musikalisch geht es auch auf der Bühne zu: Neben der irischen Boygroup Westlife treten auch die Popsängerin Katie Melua und der Star-Pianist Lang Lang im Berliner Tempelhof auf.

Goldene Kamera 2019: Greta Thunberg ausgezeichnet

Zu den Überraschungen der diesjährigen Gala sorgte bereits im Vorfeld die Verleihung einer Goldenen Kamera an Greta Thunberg. Die schwedische Umweltaktivistin erhält einen Sonderpreis für ihr politisches Engagement zum Klimaschutz. Als Initiatorin der „ Fridays for Future“-Demonstrationen steht die 16-Jährige seit Monaten immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit.

Von RND/dpa/pf