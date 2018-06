Hannover

Als „Grimmigster Kater der Welt“ hat die Sphinxkatze Loki Berühmtheit erlangt, über 78.000 Menschen folgten ihr auf Instagram: Völlig überraschend ist der haarlose Internet-Star jetzt gestorben.

In einem Instagram-Post teilten Lokis Besitzer die traurige Nachricht mit: „Wir haben letzte Nacht unseren besten Freund verloren“, schreiben Sara Kjelsvig und Brent Erickson. Am Morgen sei Loki noch zu einer routinemäßigen Zahnreinigung beim Arzt gewesen, in der Folge sei es ihm immer schlechter gegangen. „Sie haben alles versucht, aber sein kleines Herz hat es nicht mehr geschafft.“ Die Ärzte vermuten einen unentdeckten Herzfehler als Todesursache.

Loki, nicht zu verwechseln mit der ebenfalls für ihr grimmiges Auftreten bekannte „Grumpy Cat“, lebte mit seinen Besitzern in New York. Der Instagram-Star wurde acht Jahre alt.

Von RND