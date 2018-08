Köln

Zur Gamescom werden ab Dienstag rund 1000 Aussteller aus 50 Ländern erwartet. Der erste Messetag am Dienstag, 21. August, ist vor allem Fachbesuchern und Medien vorbehalten, von Mittwoch, 22. August, an dürfen alle rein. Partnerland ist 2018 Spanien, das sich nicht nur den Fachbesuchern, sondern auch allen Hobby-Spielern mit seinen Gaming-Unternehmen präsentieren will. Das Land ist der viertgrößte Computer- und Videospielmarkt in Europa.

Die Gamescom im Live-Stream

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann die Eröffnung hier im Live-Stream sehen.

Wichtige Infos für Messe-Besucher

Wie komme ich zur Gamescom? Wo findet sie statt? Und was hat es eigentlich mit den farbigen Bändchen auf sich? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie hier.

Von asu/RND