Wie gewinnt man nochmal eine Partie Tennis? Ach ja, richtig: Einfach im Laufe eines Ballwechsels Energie aufladen, und dann mit einem Funken sprühenden Schmetterball den Schläger in der Hand des Gegners zerbrechen.

Innerhalb der ersten Tutorials wird klar, dass die Beziehung zwischen Tennis und Mario eher ungewöhnlich ist. Das neue Funsport-Spiel von Nintendo verwandelt den seriösen Sport in ein respektloses Spektakel.

Dabei sind die Tennisregeln anfangs noch intakt. Spieler laufen über den Platz und können Grundschläge wie Slice und Topspin ausführen, sie können die Schläge platzieren und mehr Druck hinter den Ball bekommen, indem sie Knöpfe gedrückt halten. So ähnlich haben Tennisspiele das schon seit Ewigkeiten kultiviert.

Eine nüchterne Tennis-Simulation will „Mario Tennis Aces" nicht sein – aber auch kein flacher Partyspaß.

Die Bewegung über den Platz und das Taktieren beim Platzieren fühlen sich gut an. Mario spielt auf verschiedenen Bodenbelägen und kann gegen die üblichen Freunde und Feinde von Peach bis Bowser antreten.

Aber noch in der Lernphase verlässt Mario das Regelbuch wieder. Kaum wurden die Grundlagen erklärt, geht es um immer komplexere Mechanismen, die mit echtem Tennis wenig zu tun haben.

Spieler müssen mit bestimmten Schlägen eine Energieanzeige aufladen, um damit Spezialmoves auszulösen: Schnelle Schmetterbällen können präzise platziert werden; auf der anderen Seite lässt sich ein Zeitlupenmodus aktivieren, um unerreichbare Bälle doch noch zu erwischen. Ist die Energieleiste voll, wird ein besonders heftiger Superschlag möglich.

Eine nüchterne Tennis-Simulation will “Mario Tennis Aces” nicht sein – aber auch kein flacher Partyspaß. Lassen Spieler sich auf das komplexe Hin und Her von Spezialangriffen und Kontermöglichkeiten ein, dann entwickelt sich ein schnelles, forderndes Duell.

Der kurze Abenteuer-Modus für Einzelspieler fragt das ganze Spezialwissen ab und wird dabei richtig fordernd. Schön ist aber, dass Nintendo an verschiedene Alters- und Trainingsstufen denkt. Die Spezialregeln lassen sich in Mehrspielerduellen auch ganz ausschalten, das Spiel langsamer machen; sogar ein simpler Modus ist an Bord, bei dem Spieler nur den Controller wie einen Schläger schwingen, ganz ohne Knöpfe.

Im Abenteuermodus: Auch für Kinder ist “Mario Tennis Aces“ perfekt geeignet. Quelle: Nintendo

Andere Titel bieten mehr Unterhaltung für’s Geld, das hier ist dagegen eher leichte Kost für warme Tage. Aber Nintendo hat der Familienkonsole Switch zum Sommer ein echtes Familienspiel beschert.

Ältere Geschwister und verbissene Familienoberhäupter können die Feinheiten eines guten Konters lernen, Großeltern unfallfrei eine Runde mitspielen. Bei allen Albernheiten – das ist großes Tennis.

Von Jan Bojaryn

Infos und Wertung 4 von 5 Punkten Genre: Arcade-Tennis

Erscheinungsdatum: 22. Juni 2018

Plattform: Nintendo Switch

Preis: rund 50 Euro

Jugendfreigabe: ab 0

Entwickler: Camelot Software

Publisher: Nintendo

Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch/Mario-Tennis-Aces-1325791.html