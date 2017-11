Hannover. Die smarte Türklingel „Ring“ informiert den Eigentümer per dazugehöriger Smartphone-App auch unterwegs, wenn jemand vor der Tür steht. Und nicht nur das: Darüber hinaus zeigt sie auch gleich ein Bild der Person an, mit der – ebenfalls via App – auch gesprochen werden kann. Ein eingebautes Mikrofon und ein Lautsprecher ersetzen die Gegensprechanlage. Voraussetzung, damit es funktioniert: Das Smartphone muss eine funktionierende Internetverbindung haben.

Von RND/dpa