Mit der Notfall-App zum Arzt-Termin

Berlin. Der Hausarzt hat seine Praxis schon geschlossen? Oder es ist Wochenende und das Kind wird krank? Millionen Versicherte in Deutschland entscheiden sich in solchen Fällen für die Notfallambulanz im Krankenhaus. Und dort gibt es zumindest in Großstädten und Ballungsräumen inzwischen Gedränge. Seit 2009 ist die Zahl der ambulanten Notfälle in Deutschlands Kliniken von sechs auf 8,5 Millionen pro Jahr gestiegen – Tendenz steigend.

Mehr und mehr hat sich im Gesundheitssystem eine – teure – Doppelstruktur etabliert: Einerseits unterhalten die Kassenärztlichen Vereinigungen Bereitschaftsdienste, die auch nach Praxisschluss und am Wochenende über die Nummer 116 117 erreichbar sind. Andererseits freuen sich die Kliniken über das Geld, das sie abends, nachts oder am Wochenende mit Patienten verdienen können, die sich selbst zum Notfall deklarieren.

Notarztwagen auf Tastendruck

Nun will die Interessenvertretung der niedergelassenen Ärzte für eine bessere Steuerung der Patienten sorgen: Zu diesem Zweck hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die als Körperschaft des öffentlichen Rechts keinen Gewinn machen darf, von ihrer Tochtergesellschaft „KV Telematik“ eine App entwickeln lassen.

Im Laufe des dritten Quartals soll die „Notfall-App“ verfügbar sein. Nutzer können wählen, wann sie einen Arzt benötigen - „sofort“, „heute“ oder „bald“. Wer die erste Option wählt, wird mit dem Notruf („112“) verbunden. Um sicherzugehen, dass tatsächlich der Notarztwagen kommen soll, ist in der App eine zweimalige Bestätigung erforderlich.

Eine Online-Buchung von Arztterminen ist zunächst nicht geplant

Wer „heute“ einen Termin möchte, erhält eine Liste mit den nächstliegenden Bereitschaftsdienstpraxen, erfährt über Google Maps Entfernung und Details zum Anfahrtsweg. Wer sich für „bald“ entscheidet, wird verlinkt auf die sogenannte „BundesArztsuche“ – eine Datenbank mit den Adressen deutschlandweit aller niedergelassenen Ärzte, die ohnehin bereits online verfügbar ist. Wer ein Tool für die Online-Buchung von Arztterminen erwartet hätte, wird also enttäuscht sein.

„Technisch ist das möglich. Aber erst einmal ist es nicht geplant“, heißt es bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Anders als beim Restaurant, das für eine Tischbuchung eine Kreditkartennummer als Sicherheit verlangt, ist nach gegenwärtiger Rechtslage eine zweifelsfreie Identifizierung der Nutzer über die App – etwa mit Hilfe der Versichertennummer – nicht möglich. „Eine Terminbuchung, wenn man sie so machen würde, wäre vollkommen unverbindlich seitens des Patienten“, so KBV-Vorstand Stephan Hofmeister.

Der Datenschutz könnte gelockert werden

Das Horrorszenario aus Sicht der Mediziner: Die Zahl der so genannten „No-Shows“ – der vereinbarten, aber nicht wahrgenommenen Termine, die der Arzt nicht abrechnen kann – könnte weiter steigen. Damit die App auch wirklich einen Mehrwert für den Nutzer hat, setzen die Kassenärzte nun auf gesetzliche Klarstellungen durch die GroKo. Und sie schöpfen dabei Hoffnung aus Äußerungen von Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU), wonach die Datenschutz-Regeln in Deutschland völlig veraltet seien.

Wie lässt sich nun der Druck auf die Ambulanzen der Kliniken schneller verringern? Durch eine Lockerung des Datenschutzes, die eine bundesweite Vergabe von Arztterminen per App ermöglichen würde oder eben durch eine Reform der Notfallversorgung?

Die Große Koalition bleibt vage

Was letztgenannten Punkt angeht, bleibt der Koalitionsvertrag von Union und SPD sehr vage: Die Krankenhausgesellschaften in den Ländern und die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen die Notfallversorgung künftig in gemeinsamer Finanzverantwortung sicherstellen.

„Dazu sollen Notfallleitstellen und integrierte Notfallzentren aufgebaut werden“, heißt es in der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Winfried Schinnenburg, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Auch das dänische Modell sei ein möglicher Weg, heißt es. Dahinter verbirgt sich eine besonders strikte Regelung für Krankenhäuser: Zugang zur Notaufnahme erhält nur, wer mit dem Rettungswagen gebracht wird oder einen vorher telefonisch vereinbarten Termin hat.

