Mountain View

Googles Kartendienst Maps tüftelt derzeit an einem neuen Blitzer-Feature. Wie verschiedene Technik-Medien berichten, hat das Unternehmen bereits eine erste Testphase eingeleitet.

Im November sei die Neuerung zum ersten Mal sichtbar gewesen, schreibt etwa das Portal „Android Police“ unter Berufung auf mehrere US-amerikanische Nutzer. Über die Funktion in der App können Blitzer gemeldet werden. Die Radarkontrollen werden dann als Symbole in der Karte angezeigt. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Nutzer akustisch gewarnt werden. Auch in Deutschland soll das neue Feature bereits gesichtet worden sein, berichtet „WinFuture“.

Google selbst hat sich bisher noch nicht zu den Blitzer-Meldern geäußert. Es ist unklar, wann und ob der Dienst vollständig ausgerollt werden soll. In mehreren Ländern ist es verboten, vor Verkehrskontrollen zu warnen. Deutschland und die USA zählen allerdings nicht dazu.

Von RND/mkr