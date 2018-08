Cupertino

Apple will seinen Bezahldienst Apple Pay vier Jahre nach dem Start auch nach Deutschland bringen. Das sagte Konzernchef Tim Cook in einer Analystenkonferenz zur Vorlage aktueller Quartalszahlen.

Wann kommt Apple Pay nach Deutschland?

Einen genauen Starttermin verriet Cook nicht, nur dass der Bezahldienst bis Ende des Jahres in Deutschland eingeführt werden soll.

Welche Banken nehmen in Deutschland an Apple Pay teil?

Dazu äußerte sich Cook ebenfalls nicht. Die Deutsche Bank will aber laut Handelsblatt Apple Pay später in diesem Jahr auf den Markt bringen. Auch die Commerzbank steht demnach Apple Pay offen gegenüber. Mit Apples Konkurrent Google Pay arbeitet die Commerzbank bereits zusammen.

Was braucht man, um Apple Pay in Geschäften verwenden zu können?

Ein kompatibles Gerät, wie zum Beispiel ein kompatibles iPhone oder eine Apple Watch, eine unterstütze Karte einer teilnehmenden Bank, die neuste Version der Apple-Betriebssysteme und eine Apple-ID, die bei der iCloud angemeldet ist. Bevor man loslegen kann, muss man die Karten in Wallet hinzufügen.

Wie funktioniert Apple Pay im Geschäft?

Noch gibt es Apple Pay in Deutschland nicht. In anderen Ländern funktioniert das Verfahren so: Um zum Beispiel mit einem iPhone 8 oder einem älteren Modell in einem Geschäft zu bezahlen, legt man den Finger auf den Touch ID-Sensor und hält das obere Ende des iPhones ein paar Zentimeter entfernt vor das Lesegerät. Bei einem iPhone X muss man dafür zweimal auf die Seitentaste drücken und sich dann über Face ID oder den Code authentifizieren.

Wo kann man noch mit Apple Pay bezahlen?

Neben Geschäften kann man mit Apple Pay zum Beispiel auch in Apps oder im Internet über den Safari-Browser bezahlen. In Wallet kann man neben beispielsweise Kreditkarten zudem auch Kundenkarten hinzufügen und sich so auch in teilnehmenden Geschäften Punkte oder andere Kundenvorteile sichern. In einigen Ländern kann man auch Apple Pay sogar in öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen.

Wie sicher ist Apple Pay?

Verglichen mit anderen Bezahlsystemen wie Kreditkarten oder auch Paypal schnitten die Bezahlsysteme von Apple und Google in einem Test des Digitalmagazins Chip aus dem Jahr 2017 sogar besser ab. Sowohl Apple als auch Google legten viel Wert auf Sicherheit und würden keine sensiblen Daten mit den jeweiligen Servern austauschen, schriebt Chip.

Von asu/RND