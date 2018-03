Nutzer melden Störungen bei Facebook

Menlo Park. Seit den frühen Morgenstunden haben zahlreiche Nutzer Probleme beim Facebook-Login und dem Laden der Seite. Auf Twitter und der Seite „allestörungen“ häufen sich die Meldungen über Zwischenfälle. Vor allem die Desktop-Version sei von den Störungen betroffen.

Nach Bekanntwerden der Datenaffäre um die britische Analysefirma Cambridge Analytica stellen einige Nutzer erste Mutmaßungen auf. „Das ist die Rache für den Datenklau“, schreibt ein User. „Zuckerberg hat Facebook kaputt gemacht“, kommentiert ein anderer. Dass der Ausfall mit den aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang steht, ist jedoch höchst unwahrscheinlich. Eher könnten Serverprobleme für die Störungen verantwortlich sein.

Erste Konsequenzen für Facebook

In den vergangenen Tagen kündigten zahlreiche Nutzer ihren Austritt aus dem Sozialen Netzwerk an. Unter dem Hashtag #deletefacebook riefen sie via Twitter dazu auf, die Konten und Apps zu löschen. Auch Whatsapp-Mitgründer Brian Action, der in den als sicher geltende Messenger Signal investierte, kommentierte: „Es ist Zeit“. Ob sich der Datenskandal tatsächlich auf die Nutzerzahlen auswirkt, ist derzeit noch nicht festzustellen.

Für das Unternehmen hat die Affäre jedoch bereits erste Konsequenzen. Der Kurs der Facebook-Aktie ist eingebrochen und mehrere Aktionäre des Konzern haben Klage eingereicht.

Von RND/mkr