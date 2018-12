Hannover

Konami gibt bekannt, dass die Lite-Version von PES 2019 ab sofort verfügbar ist. Die Free-To-Play-Variante kann für Playstation 4, Xbox One und PC Steam heruntergeladen werden.Die Spieler haben mit PES 2019 LITE die Möglichkeit, einige Online- und Offline-Modi aus der Vollversion der Fußballsimulation zu spielen.

Was ist PES 2019 Lite?

PES 2019 baut auf die etablierten Stärken der renommierten Fußballsimulationsreihe auf und erweitert diese mit einer Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen. Zu den neuen Features gehören die sichtbare Ermüdung der Spieler, die sich auf Leistung und Verhalten auswirkt, neue Schussmechaniken und eine verbesserte Ballphysik, die Software „Enlighten“ für realitätsgetreue visuelle Effekte und erstmals 4K HDR auf allen Plattformen.

Was ist in PES 2019 Lite enthalten?

PES 2019 LITE beinhaltet die Offline-Trainingsspiele, das Fertigkeitstraining sowie den PES LEAGUE-Modus, in welchem sich die Spieler der ultimativen Herausforderung stellen können, im Modus 1vs1 oder im Koop-Wettbewerb der beste PES-Spieler der Welt zu werden. Außerdem ermöglicht der PES LEAGUE-Modus, sich für globale Events zu qualifizieren, indem die Spieler an der zeitlich begrenzten Meisterschaft teilnehmen.

PES 2019 Online

Ebenfalls enthalten ist der Online-Modus myClub, in dem Spieler ein eigenes Team aus aktuellen Fußball-Superstars und -Legenden formen. David Beckham, Diego Maradona und Gabriel Batistuta sowie Barcelonas Ronaldinho, Recoba von Inter, Cambiasso, Djorkaeff und Adriano – viele Stars sind nun oder in Kürze in myClub verfügbar.

Launchtrailer zu PES 2019 LITE

PES 2019 LITE ist ab sofort als kostenloser Download für PlayStation®4, Xbox One™ und PC STEAM verfügbar.

Von RND/do