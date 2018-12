Hannover

Lange haben Fans gewartet: Seit Freitag ist PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (kurz: PUBG) nun auch für die Playstation 4 erhältlich. Monatelang konnten Spieler lediglich auf dem PC oder der Xbox spielen, ab sofort steht die PS4-Version jedoch sowohl als Download als auch Blu-Ray-Disk zur Verfügung.

Was ist PUBG?

Im Genre prägenden PUBG, entwickelt von Brendan Greene vom Entwicklerstudio PUBG Corporation, kämpfen 100 Spieler pro Runde ums nackte Überleben. Auf der Suche nach Verstecken und Ausrüstung entbrennen hitzige Gefechte, wenn sich der begehbare Radius der Map allmählich verkleinert. Gewinner ist der letzte Überlebende der Runde.

Das bietet PUBG für die PS4 an Inhalten

Zum Start des Spiels werden zunächst die folgenden Maps bereitstehen:

• Erangel: Die erste PUBG-Map fasst 8x8 Kilometer Umfang und wurde von russischen Militärtestgeländen inspiriert.

• Miramar: In der ebenfalls 8x8 Kilometer großen Map werden die Gefechte in der Wüste von Mittel und Südamerika ausgetragen.

• Sanhok: In der Sanhok-Map kämpfen Spieler auf 4x4 Kilometern in den Dschungeln Südostasiens gegeneinander.

Abseits dessen sind in der PS4-Version alle wichtigen Inhalte und Features enthalten. Darunter etwa der Event-Modus, eigene Matches, Rankingsysteme oder die Unterstützung von Trophäen auf der Playstation 4. Wer sich im Spiel anmeldet, erhält darüber hinaus ein Dankeschön in Form eines kleinen Geschenkes: einem Playstation-blauen Pixel-Art-Fallschirm.

Neue Map Vikendi noch nicht auf PS4 verfügbar

Kürzlich auf den Game Awards 2018 angekündigt, aber noch nicht in der PS4-Version verfügbar, ist hingegen die neue Map Vikendi. Klar ist bereits, dass es sich um eine Schneekarte handeln wird, die ein neues taktisches Element mit sich bringt: Fußspuren im Schnee. In Zukunft könnte das Fährtenlesen also einen entscheidenden Teil des Gameplays ausmachen. Spielbar ist sie aktuell lediglich auf dem PC-Testserver.

Neuer PUBG-Trailer für die PS4-Version

Einen ersten Vorgeschmack liefert der neue PUBG Live Action Launch Trailer:

Von RND/do