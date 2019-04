Netzwelt Betrug im Netz - Phishing-Mails: Betrüger haben es auf PayPal-Kunden abgesehen Verbraucherschützer warnen aktuell vor betrügerischen Phishing-Mails, die sich an die Kundschaft des Online-Bezahldienstes PayPal richten. Dabei versuchten die Betrüger unter dem Vorwand von Änderungen der Nutzungsbedingungen sowie der Käuferschutzrichtlinie an die persönlichen Daten der Verbraucher zu gelangen.

So heißt es beispielsweise in den Phishing-Mail. Die Verbraucherzentrale rät, diese direkt in den Spam-Ordner zu verschieben. Quelle: Screenshot Verbraucherzentrale