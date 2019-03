Hannover

Im März findet ein neuer Community Day für Pokémon GO statt, zu dem es bereits erste Details von Niantic gibt. Im Fokus des Events steht dieses Mal das Pokémon Geckarbor – ein Pflanzenpokémon, das währenddessen besonders häufig auftauchen wird und mit etwas Glück sogar als Shiny gefangen werden kann. Was der Community Day im März sonst noch zu bieten hat und was Niantic dieses Mal ändert, haben wir hier zusammengefasst.

Wann ist der nächste Community Day in Pokémon GO ?

• Der kommende Pokémon GO Community Day findet im März statt.

• Datum: 23. März 2019.

• Uhrzeit: 15:00-18:00 Uhr.

• Spieler haben wie üblich drei Stunden Zeit, um das Event zu nutzen.

Alle Boni am Community Day am 23. März 2019

An jedem Community Day gibt es für Pokémon GO-Fans einige besondere Boni und Besonderheiten. Im März handelt es sich um folgende Vorteile:

• Die Distanz um Eier auszubrüten wird auf ein Viertel reduziert.

• Lockmodule halten 3 Stunden, anstatt 30 Minuten.

• In der Wildnis tauchen vermehrt Geckarbor auf.

Pokémon GO : Spezielle Attacke am Community Day erlernbar

An jedem Community Day steht nicht nur ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt, sondern auch eine spezielle Event-Attacke. Im März wurde es sich dabei entweder um eine Attacke für Geckarbor oder eine seiner Weiterentwicklungen, also Reptain oder Gewaldro, handeln. Welche Attacke für das Event vorgesehen ist, ist aktuell noch nicht bekannt.

Mittlerweile hat Niantic bekanntgegeben, um welche Attacke es sich handelt. Demnach wird Gewaldro, eine Weiterentwicklung von Geckarbor, Flora Statur lernen können. Dabei handelt es sich um eine starke Attacke für Pflanzenpokémon.

Shiny Geckarbor, Shiny Reptain und Shiny Gewaldro am 23. März 2019

Es ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, dennoch liegt die Vermutung nahe, dass nicht nur das klassische Geckarbor häufig spawnen wird, sondern auch dessen Shiny Version. Das könnte ebenfalls für die Shinys von Reptain und Gewaldro gelten.

Wichtige Änderung am Pokémon GO Community Day: Neue Startzeiten

Achtung: Für den kommenden Community Day gibt es neue Startzeiten, die sich von den üblichen Zeiten abheben. Üblicherweise begann der Community Tag stets um 11 Uhr und ging bis 14 Uhr, nun hat Niantic das Event jedoch auf den Nachmittag verlegt. Spieler können am 23. März 2019 von 15-18 Uhr am Community Day teilnehmen.

Von do