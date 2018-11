Hannover

Wer hat das nicht schon mal erlebt? Schnell auf dem Heimweg noch im Supermarkt vorbeigeschaut, die Arme mit diversem Kleinkram beladen und auf den letzten Metern vor der eigenen Haustür schleicht sich die bohrende Frage in den Vordergrund: „Wo habe ich eigentlich meinen Schlüssel verstaut?“ So manches Elternteil kennt derweil auch die unvermittelten Anrufe des Nachwuchses, der nach Schulschluss zu Hause vor der verschlossenen Tür steht und nicht mehr weiß, wo der eigene Schlüssel abgeblieben ist. Und mitunter hat man jemandem einen Schlüssel anvertraut, der sich später als doch nicht so vertrauenswürdig herausstellt.

Elektronische Schlüssel leicht selbst verwalten

Elektronische Schließsysteme versprechen hier schnelle Abhilfe: Ein programmierbarer Transponder, auf dem ein Datenchip gespeichert ist, ersetzt dabei den herkömmlichen Schlüssel, liebevoll vom Schuster um die Ecke mit einem individuellen Zackenbart versehen. Die Hersteller werben damit, dass sich so verloren gegangene Schlüssel bequem vom eigenen PC aus sperren lassen und ein Ersatz umgehend selbst konfiguriert werden kann – vorausgesetzt, man hat noch genügend Transponder auf Vorrat.

Viele dieser Schließsysteme bieten auch die Möglichkeit, Türen ferngesteuert zu öffnen. So kann man beispielsweise das eigene Kind, aber auch den Paketboten oder die Putzkraft hereinlassen, während man selbst bei der Arbeit oder im Wartezimmer des Zahnarztes weilt.

Smarte Türschlösser per Smartphone-App öffnen

Wer will, kann die Steuerung auch via Smartphone-App vornehmen und erspart sich so das Mitführen eines Transponders im Schlüssel- oder Checkkartenformat. Doch leider schützt auch das nicht vor einem schlechten Gedächtnis: Wer vollbepackt bis oben hin vor der eigenen Tür steht und sich nicht an den aktuellen Aufenthaltsort seines Handys erinnern kann, muss genau wie alle anderen die Sachen erst mal abstellen und auf Suche gehen.

Von RND/Lisa Stegner