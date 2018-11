Hannover

Wenn auf dem Gepäckband am Flughafen schon seit Minuten kein neues Gepäckstück mehr vorbeigekommen ist und ein leises Quietschen der Bremsen schließlich davon kündet, dass das auch so bleiben wird, fängt das bange Warten darauf an, ob der eigene Koffer überhaupt noch mal auftaucht und falls ja, wie lange das wohl dauern mag.

Während einem früher schlicht nichts anderes übrig blieb, als sich in Geduld zu üben, hat sich inzwischen auch die Reiseindustrie auf die Sicherheitsbedürfnisse und -möglichkeiten im digitalen Zeitalter eingestellt.

Smarter Koffer lässt sich orten

Smartes Reisegepäck lässt sich etwa jederzeit orten: Ein eingebauter GPS-Tracker verrät seinem Besitzer per Smartphone-App den Aufenthaltsort. Doch die smarten Koffer können meist noch mehr: Viele sind mit Akkus und USB-Anschlüssen ausgestattet, einige verfügen sogar über einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher. Wer fliegt, sollte darauf achten, dass der Akku herausnehmbar ist, da diese bei vielen Fluglinien nur für das Handgepäck zugelassen sind. Zudem erhöht sich dadurch auch das Leergewicht des Koffers – je nach technischer Ausstattung können das mehrere Kilogramm sein.

Smarte Reiseschlösser sorgen dafür, dass Unbefugte keinen Zugriff auf das Gepäck erhalten und sind auch separat erhältlich. Öffnen lassen sich diese per Zahlenkombination, Fingerabdruck, Handy-App oder Gesichtserkennung. Entfernen sich Besitzer und Gepäckstück zu weit voneinander, schlägt der Koffer sogar Alarm.

Digitaler Baggage Tag für das Reisegepäck

Hinzu kommen allerlei nützliche Reise-Gadgets, etwa eine integrierte Wiegefunktion oder ein digitaler Baggage Tag, den man auch als einzeln als Anhänger kaufen kann. Dieser ersetzt die herkömmliche Papierschlaufe und dokumentiert den Reiseverlauf des Gepäckstücks. Einige Hersteller arbeiten bereits an motorisierten Koffern, die ihre Besitzer durch das Terminal befördern können oder ihnen selbstständig überallhin folgen.

