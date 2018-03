Twitter-Chef will Debattenkultur verbessern

Twitter-Chef Jack Dorsey will die Debattenkultur bei dem Kurznachrichtendienst verbessern und hat dafür die Community um Unterstützung gebeten. In mehreren Tweets räumte er ein, dass der Dienst in der Vergangenheit zu wenig gegen Belästigung, Falschinformationen, Manipulationen und Trolle oder Filterblasen unternommen hätte.