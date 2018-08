Mountain View

Anfang August kündigte WhatAapp an, ab dem kommenden Jahr in seiner App Werbung schalten zu wollen. Die Anzeigen sollen nicht in den Chats, sondern im „Status“-Bereich erscheinen. Doch viele Nutzer lehnen Werbung im WhatsApp-Messenger ab. In einer Umfrage, die das Computermagazin Chip beauftragt hatte, gaben 53 Prozent der Befragten an, WhatsApp eher nicht oder sogar auf gar keinen Fall mehr nutzen zu wollen, sollte die App Werbung zeigen.

Die WhatsApp-Gründer Jan Koum und Brian Acton hatten sich in der Vergangenheit immer wieder gegen einen Finanzierung des Dienstes durch Werbung ausgesprochen. Sie haben aber den Facebook-Konzern verlassen, zu dem WhatsApp gehört. Die geplanten Werbeeinnahmen sollen dazu beitragen, WhatsApp aus der Verlustzone zu bringen.

Mit dem „Stories“-ähnlichen Format hatte WhatsApp auf den Erfolg von Snapchat reagiert: Mit „WhatsApp Status“ kann man Texte, Fotos, Videos und animierte GIFs teilen, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Das Feature wird derzeit von rund 450 Millionen Menschen genutzt.

