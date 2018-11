Hannover

Aus vielen Apps kennt man es schon: Werbeeinblendungen. Der Messenger Whatsapp war bislang anzeigenfrei. Das wird sich aber ab 2019 ändern. „Wir werden Werbung in den „Status“ packen. Das wird unsere primäre Monetarisierungs-Methode für uns als Firma. Es wird auch eine Möglichkeit für Unternehmen sein, um Leute über Whatsapp zu erreichen“, wird Vize-Präsident Chris Daniel bei der Economic Times zitiert.

Whatsapp bekommt 2019 Werbeeinblendungen

Im Status-Bereich bei Whatsapp können Bilder, Videos und GIFs – ähnlich zu Facebook und Instagram – geteilt werden. Die Ankündigung, dass nun auch Whatsapp Plätze für Werbung freiräumt, hat einige Angestellte dazu bewegt, das Unternehmen zu verlassen. „Werbung macht uns unglücklich“, sagte Brian Acton, ein Gründer der App, der aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.

Nutzer zahlen nichts – Unternehmen schon

Künftig werden Unternehmen mittels Whatsapp Kunden direkt kontaktieren können. Zwar sind die Einrichtung der Schnittstelle und das Chatten kostenfrei, jedoch werden Benachrichtigungen in Echtzeit nach Stückzahlen berechnet. Nutzer werden Whatsapp weiterhin kostenfrei nutzen können, Unternehmen hingegen nicht. Die konkreten Kosten hat Whatsapp bisher aber noch nicht genauer benannt. Um mit Kunden in Kontakt treten zu können, müssen diese der Kommunikation mit einem Unternehmen erst zustimmen. Whatsapp betonte, dass man sich diesbezüglich an die Vorgaben der Europäischen Datenschutzverordnung halte.

Das sind die Tücken von Whatsapp

Diese Neuerungen kommen auf WhatsApp-Nutzer zu

Von fw/RND