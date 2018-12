Berlin

Die Veröffentlichung wurde mit Spannung erwartet: Der Streaming-Anbieter Netflix hat sein Projekt „Black Mirror: Bandersnatch“ gestartet, eine Spezialfolge der Kult-Serie „Black Mirror“. Der Coup daran: Der Zuschauer hat die Möglichkeit, die Handlung mitzubestimmen. Netflix selbst kündigte das Konzept als bahnbrechend, revolutionär und einzigartig an; im Vorfeld zum weltweiten Start gab es dazu viel Geheimniskrämerei.

In der Folge geht es um einen jungen Programmierer im Jahr 1984, der ein revolutionäres Computerspiel erschaffen möchte, basierend auf einem Buch. Der Zuschauer kann in „Black Mirror: Bandersnatch“ den Verlauf des Films interaktiv selbst bestimmen. Laut „Süddeutscher Zeitung“ hat der Nutzer im Schnitt alle 90 Sekunden die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Gabelungen der Handlung auszuwählen, die Grenzen der Realität verschwimmen. Der Trailer dazu lief um Mitternacht an.

Produziert hat den interaktiven Film Charlie Brooker, der auch für die Serie verantwortlich ist. Die lief zunächst auf dem britischen Channel 4, seit der dritten Staffel ist sie weltweit bei Netflix zu sehen.

Von RND