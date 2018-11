Hamburg

Wenn es dreckig und blutig wird, ist er zur Stelle: Der „Tatortreiniger“ Heiko „Schotty“ Schotte (Bjarne Mädel) liebt seinen Job und die Menschen, die er dabei trifft. Mit seinen lockeren Sprüchen und seiner Empathie landet der bodenständige Saubermann nicht nur bei seinem bunten Kundenkreis – auch das Fernsehpublikum hält „Schotty“ die Treue.

So war die Enttäuschung im vergangenen Winter bei vielen Fans der Sendung groß. Anders als in den Vorjahren zeigte der NDR zum Jahreswechsel keine neuen Folgen der vielfach ausgezeichneten Sendung. Nun allerdings gibt es Nachschub vom beliebtesten Mitarbeiter der Hamburger Reinigungsfirma „Lausen und Lausen“. Kurz vor Weihnachten laufen vier neue Folgen im TV.

Für einen ersten Einblick hat der NDR bereits Vorschauen der vier neuen Folgen veröffentlicht. In „Currywurst“ (18. Dezember, 22 Uhr) wird Schotty in eine Kunstgalerie bestellt. Dort entpuppt sich ein 5-Euro-Schein als teurer Ausstellungsgegenstand, dessen Wert sich dem Tatortreiniger nicht unbedingt erschließt. In der Folge „Der Kopf“ (19. Dezember, 22 Uhr) trifft Schotty auf einen Wachkoma-Patienten und wird unfreiwillig in dessen Lage versetzt.

Am 18. Dezember und 19. Dezember zeigt der NDR jeweils zwei neue Folgen ab 22 Uhr.

Von RND/mkr